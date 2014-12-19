Воскресенье от М24.ru и 2do2go: забег Дедов Морозов и выставка собак "Домой!"

Фото: m24.ru

В воскресенье, 21 декабря, в Москве состоится благотворительный забег Дедов Морозов, предновогодняя выставка-раздача собак "Домой! ", новогодний забег в трусах и юбилейная выставка сибирских кошек "Сибирское чудо 2014".

Подробнее о том, где купить украшения на новогоднюю елку и винтажные вещи, посмотреть короткометражные картины и станцевать в костюме Деда Мороза, – читайте в материале сетевого издания M24.ru и интерактивной афиши 2do2go.

Бежим в костюме Деда Мороза

Благотворительный забег Дедов Морозов

Время: 21 декабря в 12.00

21 декабря в 12.00 Место: Парк Горького, Крымский Вал, 9

Парк Горького, Крымский Вал, 9 Стоимость: бесплатно



Любой желающий сможет помочь нуждающимся в заботе детям во время благотворительного забега Дедов Морозов. Каждый участник, предварительно зарегистрировавшись, получает красный костюм Деда Мороза, датчик хронометража и личный номер. Всего в забеге будет участвовать пятьсот человек. Они пробегут расстояние в пять или десять километров на выбор.

Фото: M24.ru/Марина Лысцева

Забираем домой четвероногого друга

Предновогодняя выставка-раздача собак "Домой!"

Время: 21 декабря в 11.00

21 декабря в 11.00 Место: Центр творческих индустрий "Фабрика", Переведеновский пер. 18

Центр творческих индустрий "Фабрика", Переведеновский пер. 18 Стоимость: бесплатно



На выставку "Домой!" привезут около шестидесяти собак и щенков из разных питомников и приютов. Все четвероногие друзья, которые приедут на акцию, будут очень разные, но их объединит желание найти своего хозяина. Собаки, представленные на выставке, будут иметь все необходимые прививки. Между желающим забрать пса себе и приютом будет составлен официальный акт передачи животного.

Фото: M24.ru

Покупаем елочку

Рождественская ярмарка журнала Seasons of Life

Время: 21 декабря в 12.00

21 декабря в 12.00 Место: Сад "Эрмитаж", ул. Каретный Ряд, 3

Сад "Эрмитаж", ул. Каретный Ряд, 3 Стоимость: от 350 рублей



Журнал Seasons of Life устраивает рождественскую ярмарку. В ней примет участие около пятидесяти магазинов и дизайнеров, поэтому здесь можно будет купить подарок на любой вкус для каждого члена семьи. Кроме этого, на мероприятии можно будет основательно подготовиться к встрече праздников. Здесь вы найдете и новогоднюю елку, и игрушки для нее. А настроиться на праздничное настроение поможет рождественский хор, который исполнит на ярмарке добрые песни.

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

Танцуем с Дедами Морозами

Танцевальный флешмоб Дедов Морозов

Время: 21 декабря в 13.00

21 декабря в 13.00 Место: Манежная площадь, ул. Моховая, 15

Манежная площадь, ул. Моховая, 15 Стоимость: Бесплатно



На площади перед Манежем пройдет танцевальный флешмоб, в котором примут участие все желающие, единственное условие - костюм Деда Мороза. Хореограф Евгений Папунаишвили покажет движения, которые позже группа исполнит на разных площадях города. Танцоров в красных костюмах и с белой бородой можно будет встретить в парках, скверах, торговых центрах или метро.

Фото: m24/Роман Васильев

Участвуем в необычном забеге

Новогодний забег в трусах

Время: 21 декабря в 14.00

21 декабря в 14.00 Место: ул. Новый Арбат, 15

ул. Новый Арбат, 15 Стоимость: Бесплатно



Участником забега может стать любой желающий, если ему исполнилось 18 лет. Для этого нужно прийти на место старта забега в назначенное время. Те, кому необходимо будет переодеться, могут это сделать рядом в музее эротики "Точка G". По результатам шуточного турнира определят победителей в номинации "самое необычное белье" и "самый быстрый участник".

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Знакомимся с сибирскими кошками

Юбилейная выставка сибирских кошек "Сибирское чудо 2014"

Время: 21 декабря в 10.00

21 декабря в 10.00 Место: Конгрессно-выставочный центр "Сокольники", 5-й Лучевой просек, д. 7

Конгрессно-выставочный центр "Сокольники", 5-й Лучевой просек, д. 7 Стоимость: От 100 рублей



В столице проходит юбилейная выставка сибирских кошек "Сибирское чудо-2014". На этом кошачьем празднике пройдут шоу кошек, соревнования питомников и конкурс на самый красивые окрас. Пообщаться с заводчиками и посмотреть на лучших представителей породы можно будет на специальном стенде.

Фото: m24.ru/Татьяна Уханова

Покупаем винтажные вещи

"Амели-маркет" в парке "Сокольники"

Время: 21 декабря в 11.00

21 декабря в 11.00 Место: ПКиО "Сокольники", Сокольнический вал, 1

ПКиО "Сокольники", Сокольнический вал, 1 Стоимость: бесплатно



"Амели-маркет" пройдет в формате рождественской ярмарки, где гостей будет ждать авторская одежда, предметы интерьера, игрушки для детей, а также вкусные и полезные сладости. Гости праздника смогут найти уютные, душевные подарки, научиться новому на мастер-классах - валять из шерсти, лепить из глины, готовить домашние конфеты.

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

Смотрим кино

День короткометражного кино в пространстве Vinyl

Время: 21 декабря в 19.00

21 декабря в 19.00 Место: Арт-центр Vinyl, ул. Образцова, 14

Арт-центр Vinyl, ул. Образцова, 14 Стоимость: бесплатно



Впервые в России покажут лучшие короткометражные фильмы из трех десятков регионов страны. Показы составлены в трех программах: Global Russians 1 и Global Russians 2, программа "Ясно без слов" ("немые" короткометражные картины).