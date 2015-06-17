Покорители пространства: как развивалась рейв-культура в Москве

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

4 и 5 июля в Москве на территории Карачаровского механического завода уже во второй раз пройдет фестиваль Outline. В преддверии этого события M24.ru вспоминает основные этапы формирования танцевальной культуры в Москве и Петербурге.

14 декабря 1991 года, за неделю до распада СССР, в павильоне № 32, всем известным как "Космос", случилось то, чего никогда не было до этого – масштабнейшая дискотека, танцевальный вечер, затянувшийся в ночь, "парти", выражаясь модным тогда языком. В эту ночь в Россию пришел рейв. Гагарин в очередной раз выступил пионером космического пространства и привел в страну абсолютно новую молодежную культуру. Сюда под его именем пришла ночная танцующая жизнь.

Вообще идея оккупировать не предназначенные для танцев площадки родилась в Ленинграде. Чем ближе к концу подходили восьмидесятые, тем пышнее в городе на Неве цвели неформальные художественные образования. Их называли мастерскими, но все чаще "сквотами". Дома, оставшиеся с царских времен и пришедшие к концу восьмидесятых в полную негодность. "Ну, представьте себе, – объясняет Валерий Алахов из группы "Новые композиторы", – в центре города стоит красивый старинный дом. В нем уже почти никто не живет, но свет, газ, вода – все это есть. Заезжай и живи. Поэтому художники, музыканты и прочая артистическая публика стали просто заселяться, чтобы жить, творить и благоустраивать окружающую среду".

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

Если английские рейверы в конце восьмидесятых дерзко занимали на одну ночь какой-нибудь безликий склад, то советские любители танцев брали самое красивое и недоступное – бывшие царские дворцы, доходные дома, планетарии, шикарные павильоны, станции метро. Они занимали все, что было красиво и пригодно для танцев. Страна шла вразнос, так пусть она идет вразнос под моднейшие ритмы электронной музыки.

Первые танцы в местах для этого не очень предназначенных стали проходить в Ленинграде, в местном планетарии, где закрепились любители научной фантастики во главе с "Новыми композиторами". Потом эта страсть к новым местам, не всегда подходящим под танцы, перекинулась на Москву. Если танцы в павильоне "Космос" выглядели еще как амбициозные планы новых русских, то дальше это уже были обдуманные шаги. Veni, vidi, vici – пришел, увидел, победил.

Следующая крупномасштабная вечеринка в Москве прошла уже через несколько месяцев, на велотреке в Крылатском и называлась она Mobile. "Mobile – это же движение, – рассказывает художник-постановщик рейва Тимофей Абрамов. – Поэтому я хотел придать ощущение вечного движения. Мы договорились с дирекцией велотрека о том, что во время вечеринки по велотреку будет происходить гонка преследования. То есть вечеринка как вечное движение, perpetuum mobile".

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

Чем дальше уходила страна в будущее, тем смелее становились идеи модных людей, которые теперь стали называть себя промоутерами и диджеями. Теперь они точно знали, что являются проводниками абсолютно новой молодежной культуры с емким именем – рейв. Все знали, что хороший рейв обязательно должен проходить в странном и неожиданном месте. Поэтому промоутеры и диджеи старались, как могли. Журнал "Птюч" отметил выход первого номера тем, что закатил вечеринку прямо на станции метро "Красные ворота", а клуб "Птюч" занял стратегическое место – бывшее бомбоубежище.

Для рейва "Энергия" в спорткомплексе "Олимпийский" через весь проспект Мира из музея космонавтики тащили настоящую ракету. В саду "Эрмитаж" под клуб сняли бывшее помещение театра. Бывший стадион юных пионеров на Ленинградском проспекте "раскурочили" и оттуда всплыл "Титаник".

Но куда ярче в плане захвата привлекательных мест подходили в Ленинграде (который, к тому времени уже превратился в Санкт-Петербург. "Мы проводили рейвы во всех возможных дворцах, – вспоминает диджей Гаврила. – Приходишь к дирекции дворца, говоришь, что мы бы хотели у вас устроить вечер нового искусства, который в итоге превращался в ночь ярчайших танцев".

[html]

#outline2015Posted by OUTLINE FESTIVAL on 29 Июнь 2015 г.

[/html]Видео: facebook.com/outlinefestival

Естественно, по мере того, как ситуация в стране приходила в порядок, а люди, отвечавшие за вверенные им объекты начинали понимать, что аренда – это очень приятный бизнес, проводить танцевальные вечеринки в неоднозначных местах становилось все сложнее. Вместе с этим пыл промоутеров стал сходить на нет. Но ближе к концу первого десятилетия нового тысячелетия активную роль стали играть представители нового поколения клубного движения.

Они уже повидали мир, жили в реальности, в которой электронная музыка вечно пересекается с авангардным искусством и смелыми стилистическими решениями. Они не хотели довольствоваться имеющимся, они хотели создавать свое, пребывать в постоянном поиске идеала. И это в городе, где не осталось и следа от легкости арендодателей перестроечной эпохи, попустительства властей и общего духа романтизма.

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

Постепенно само понятие рейва как крупномасштабной вечеринки ушло в тень, растворилось в бурном информационном потоке. И поэтому многие с большим скепсисом восприняли прошлогодний анонс первого Outline – полноценного фестиваля с огромным и разнообразным составом участников, на свежем воздухе, да еще в черте города. При организации фестиваля были задействованы все основные тренды современной культуры: джентрификация, актуальное искусство, волонтерство, экология.

Получивший говорящее название Outline фестиваль мгновенно задал планку качества, став примером для подражания, переняв условную эстафету у первопроходцев российского рейва. Все тот же открытый взгляд в будущее, похожее понимание электронной музыки как место столкновения всего современного культурного авангарда, та же любовь к неочевидным местам для танцев, то же стремление удивить и выйти за привычные рамки. Даже постоянное перемещение места проведения фестиваля, организаторов Outline особо не пугает – в этом они видят новые возможности для творческой реализации.

Когда осенью 1987 года в Лондоне разразилась эйсид-хаус-революция, то на одном из флайеров на первую эйсид-хаус-вечеринку красовался такой лозунг: "Жаждущие ощущений, позвольте музыке унести вас в высь". С тех событий прошло уже почти тридцать лет, но, похоже, лозунга, точнее описывающее происходящее на фестивалях, рейвах и клубах еще не придумал никто.

О том, какие сюрпризы ждут посетителей Outline читайте в материалах M24.ru.