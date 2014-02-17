На фестивале Afrofest научат африканским танцам и вкусно накормят

Фото: m24.ru

Грядущее лето обещает быть по-настоящему жарким: в столице пройдет фестиваль африканской культуры Afrofest. Совершить путешествие на теплый континент москвичи смогут с 16 и 17 августа – в городе пройдут выставки, дегустации национальных африканских блюд и мастер-классы.

С культурой африканских народов будут знакомить в Саду имени Баумана. Здесь заиграет темпераментная музыка и пройдет шоу-программа с участием танцоров и певцов из Африки. Гости фестиваля смогут научиться зажигательным африканским танцам и попробовать вкусные национальные блюда, приготовленные африканскими мастерами.

В Саду имени Баумана развернется ярмарка африканских сувениров, всем желающим заплетут африканские косички, а детей пригласят принять участие в специальной программе с театрализованными представлениями, уроками лепки и иностранных языков. Кроме того, и взрослые, и юные гости фестиваля смогут познакомиться с традиционной африканской игрой под названием "авале" (awale). Вход на фестиваль будет бесплатным. Начало – в 12.00.