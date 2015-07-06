В Москве установят танцевальный рекорд Гиннеса

Фото: facebook.com/galladanceclub

15 июля танцевальные клубы Galladance проведут самый продолжительный урок танцев. Об этом сообщает пресс-служба клубов.

Планируется, что семинар будет длиться 15 часов. С 07.00 до 22.00 участники семинара в режиме нон-стоп будут учиться танцевать аргентинское танго, линди хоп, латину, зумбу, восточные танцы, r'n'b и танцы Карибского бассейна.

Согласно правилам установления рекорда, на протяжении всего марафона преподаватели не смогут покидать танцевальный зал более чем на пять минут в час, тогда как обучаемые смогут меняться. Участниками рекорда станут не только члены и преподаватели танцевальных клубов, но и все, кто пройдет предварительную регистрацию. Все уроки бесплатные.

Каждый час в мастер-классах будут принимать участие известные актеры, звезды шоу-бизнеса и популярные блогеры. Организаторы обещают, что побить рекорд прибудут певица Алсу, Вячеслав Манучаров, Ксения Алферова, Александр и Екатерина Стриженовы, Валдис Пельш, Ева Польна, Валерий Сюткин, Агния Дитсковските, Софико Шеварнадзе, группа "Бандэрос", певица Elvira T и многие другие.