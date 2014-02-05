Аргентинское танго научат танцевать посетителей ЦДХ

Фото: ИТАР-ТАСС

В рамках празднования дня святого Валентина в Центральном доме художника 14 февраля состоится мастер-класс по аргентинскому танго.

Проведут занятие артисты школы танго "Против Часовой". Они расскажут об особенностях танца, взаимодействии партнеров и эмоциональном воздействии музыки.

Мастер-класс начнется в 16.00, а завершится в 18.00, отметили организаторы.

А с 19.00 до 22.00 пройдут занятия по парным танцам – круговой кадрили, сальсе, хастлу, клубной латине. Обучать мастерству будут профессиональные танцоры из школы "Остров".