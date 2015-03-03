Весной в "Москвиче" научат танцевать

Фото: mskcc.ru

В апреле "ТанцХауз" Культурного центра "Москвич" устроит фестиваль мастер-классов Dance Connection. Здесь будут ждать как профессиональных танцоров, так и любителей, сообщает пресс-служба "Москвича".

Участники фестиваля смогут посетить занятия известных педагогов из Германии - Мартина Путтке (проведет практикум для педагогов классического танца), Свена Нимайера (мастер-классы по джазовым танцам "Прогресс" и "Стиль и исполнение"), Петры Крон (будет преподавать в лаборатории для хореографов современного танца), Бабы Такао и Раймона Закарея (мастер-класс по уличным стилям танца, лаборатория для хореографов, урок по композиции урбанистического танцевального спектакля).

Также в Москву приедет Штефани Эрб (он станет ведущим мастер-классов по технике современного танца, уроки по работе с партнером в современном танце). А основатель Дюссельдорфского центра Tanzhaus NRW и психолог Бертрам Мюллер проведет семинар-тренинг "Психология, Артист и Творчество".

Гости фестиваля также увидят танцевальные представления. Так, 18 апреля в рамках Dance Connection состоится мини-фестиваль уличного и экспериментального танца "КЛЮЧИ". Участниками станут самые разные танцевальные команды, которые поборются за приз "КЛЮЧЕЙ". В составе жюри - Егор Дружинин, Свен Нимаер, Баба Такао, Раймон Закарей.

А 19 апреля В "Москвиче" пройдет гала-концерт участников фестиваля. Они представят танцы, подготовленные за период участия в мастер-классах.

Фестиваль Dance Connection пройдет в пространстве "ТанцХауз" с 13 по 19 апреля при поддержке Немецкого культурного центра имени Гете.

