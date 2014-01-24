Новые правила доставки посылок из-за рубежа не вводились - таможня

Фото: ИТАР-ТАСС

Федеральная таможенная служба опровергла информацию об ужесточении правил получения посылок из-за рубежа. Накануне несколько логистических операторов заявили, что прекращают доставку в Россию экспресс-грузов, содержащих товары для личного пользования граждан, сославшись на новые правила ФТС.

"Новые документы, регламентирующие порядок оформления таких товаров, не издавались", - сообщили в ведомстве. Также в ФТС отметили, что все таможенные операции в отношении товаров для личного пользования совершаются в соответствии с главой 49 Таможенного кодекса Таможенного союза и рядом ранее принятых документов.

В пятницу прошла встреча с участием представителей Минэкономразвития России, Минкомсвязи России, ФТС России, "Почты России" и DHL-EXPRESS, на которой принято решение провести 28 января расширенное совещание с представителями экспресс-перевозчиков, чтобы договориться о порядке оформления экспресс-грузов для физических лиц.

Напомним, 23 января появилось письмо Ассоциации экспресс-перевозчиков клиентам операторов (АСЭП), в котором говорилось о прекращении рядом логистических операторов доставки посылок гражданам.

Ранее ряд СМИ опубликовали статью, в которой сообщалось, что с начала января Федеральная таможенная служба усилила контроль за посылками из зарубежных интернет-магазинов.

В перечень документов, необходимых для прохождения таможни, теперь входят копия паспорта с регистрацией, заказ из интернет-магазина, фото заказанного товара, а также подлинники договора на оказание услуг по таможенному декларированию и копия банковской карты.

При этом если оплата производилась с чужой банковской карты, покупателю придется писать объяснительную с разъяснением и условиями компенсации владельцу счета. Еще одно объяснение потребуется в случае несовпадения адреса доставки товара с адресом регистрации покупателя, указанным в паспорте.