Сегодня в СМИ: отставка Кулистикова и таможенные правила

Фото: m24.ru

Перестановки в "Газпром-медиа"

В холдинге "Газпром-медиа" готовятся крупнейшие со времени прихода на должность его главы Дмитрия Чернышенко кадровые перестановки. Медиахолдинг покидает гендиректор НТВ Владимир Кулистиков, возглавлявший телеканал более десяти лет.

Генеральным продюсером и заместителем гендиректора объединенной спортивной редакции, создаваемой на базе нового федерального телеканала "Матч ТВ", станет телеведущая, продюсер и IT-технолог Тина Канделаки, пишет в среду "Коммерсантъ".

Минюст разработал законопроект в защиту российского имущества за рубежом

Имущество любого государства в России может быть арестовано в зависимости от объемов российского имущества, которое арестовали в этом государстве. Такой законопроект, ограничивающий в России "юрисдикционный иммунитет иностранных государств", одобрила вчера правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Госдума сможет рассмотреть проект лишь осенью. Эксперты полагают, что в России и сейчас хватает юридических норм для ареста иностранного имущества решением суда, пишет "Коммерсантъ".

КС велел таможне принять лекарства

Конституционный суд (КС) запретил признавать контрабандой ввоз прописанных врачом сильнодействующих лекарств через границу РФ со странами--членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. Приговор, вынесенный в РФ гражданам Казахстана Олегу Недашковскому и Сергею Яковлеву, КС велел пересмотреть, сообщает "Коммерсантъ".

Однако ситуацию для внешних границ РФ КС не урегулировал, фактически позволив ввозить в Россию лекарства из Европы и других западных стран через Белоруссию и Казахстан.

Контракт на строительство третьей полосы "Шереметьево" расторгнет суд

ФГУП "Администрация гражданских аэропортов" направило в корпорацию "Трансстрой" уведомление о расторжении госконтракта на строительство третьей взлетно-посадочной полосы в "Шереметьево", сообщает газета "Ведомости".

"Администрация гражданских аэропортов" заявляет, что столкнулась "с многочисленными нарушениями" при работе "Трансстроя" на площадке.

IKЕA отстояла Химки

Десятый арбитражный апелляционный суд отменил обеспечительные меры в отношении имущества "ИКЕА ханима" (одно из подразделений IKEA), в том числе земельного участка в Химках площадью 16,4 га и двух расположенных на нем зданий офисного комплекса "Химки бизнес парк" (около 40 000 квадратных метров). Об этом сказано в решении суда, пишут "Ведомости".

Обеспечительные меры были наложены в декабре 2014 года по жалобе коллективного сельскохозяйственного предприятия (КСХП) "Химки", основным владельцем которого считается Александр Клячин, основатель Gleden Invest Group.

Список "Единой России" на выборах возглавит Дмитрий Медведев

Чуть больше чем за год до выборов в Госдуму в "Единой России" уже знают, кто возглавит их предвыборный список - это будет премьер-министр, нынешний председатель партии Дмитрий Медведев. Об этом РБК рассказали два собеседника, близких к руководству партии.

"Вероятность, что список возглавит Дмитрий Медведев, - 100%", - утверждает од​ин из собеседников.

Обязаны поддержать

Минфин направил в негосударственные пенсионные фонды письмо с просьбой представить информацию о том, какой объем средств из полученных от ПФР в 2015 году фонды вложили в реальный сектор экономики, передает РБК.

​В письме указывается, что под инвестициями в реальный сектор экономики понимаются вложения в облигации и акции российских эмитентов, в том числе в ценные бумаги кредитных организаций. Минфин просит представить эту информацию до 1 августа 2015 года.

Россияне стали меньше экономить

Россияне во втором квартале 2015 года начали постепенно выходить из режима жесткой экономии, свидетельствуют данные опроса международной исследовательской компании Nielsen.

По данным социологов, число тех, кто считает ситуацию благоприятной для совершения покупок, выросло на 4% по сравнению с первым кварталом - до 25%. При этом россиян, которые положительно оценивают свое финансовое состояние, стало больше на 1%: теперь таких "оптимистов" 35%, сообщает РБК.

Матрешку "поддержит" государство

Ручное ткачество, золотая вышивка, лозоплетение, тиснение и раскраска по бересте, чеканка, обработка кости и рога - эти и сотни других видов ручного художественного труда будет поддерживать государство, пишет "Российская газета".

В России впервые появилась отраслевая стратегия развития народных художественных промыслов, рассчитанная до 2020 года. Документ подписал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Посылкам облегчат таможенные правила

В интернет-магазинах - очередной бум. За первое полугодие объем экспортных посылок вырос на 30 процентов по сравнению с прошлым годом, сообщили "РГ" в "Почте России".

В перспективе, при упрощении таможенного оформления экспортных товаров цифры будут еще выше. Долго ждать не придется: на днях утвержден план поддержки доступа на рынки зарубежных стран и поддержки экспорта. К примеру, экспортер, в том числе интернет-магазин, будет предоставлять таможенникам не несколько деклараций на товары, а один реестр на всех получателей.