19 апреля 2013, 17:57

Экономика

На таможне в Домодедово изъяты радиоактивные сигареты

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники Домодедовской таможни изъяли у пассажира радиоактивные сигареты. Владельцем "фонящей" пачки оказался гражданин Вьетнама.

Пассажир с опасными сигаретами прибыл рейсом Ханой-Москва. При прохождении им "зеленого" коридора сработала система радиационного контроля "Янтарь".

При досмотре в багаже мужчины была обнаружена обернутая алюминиевой фольгой картонная коробка, в которой находилась пачка сигарет, а также неопределенное электронное устройство.
Как показали измерения, уровень радиационного фона пачки сигарет превышен в 1 254 раза, сообщили в Федеральной таможенной службе.

Информация о радиационно-опасном объекте была передана в областное управление Роспотребнадзора. Товар помещен в зону таможенного контроля c соблюдением необходимых мер безопасности.

История вопроса

В прошлом году сотрудники таможенных органов выявили более 656 попыток ввоза на территорию России радиационно-опасных объектов.

Из них 358 – товары и транспортные средства, загрязненные в результате аварии на АЭС "Фукусима-1". По итогам проверки Роспотребнадзор запретил их ввоз на территорию России.

