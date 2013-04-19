На таможне в Домодедово изъяты радиоактивные сигареты

Фото: ИТАР-ТАСС
Сотрудники Домодедовской таможни изъяли у пассажира радиоактивные сигареты. Владельцем "фонящей" пачки оказался гражданин Вьетнама.
Пассажир с опасными сигаретами прибыл рейсом Ханой-Москва. При прохождении им "зеленого" коридора сработала система радиационного контроля "Янтарь".
При досмотре в багаже мужчины была обнаружена обернутая алюминиевой фольгой картонная коробка, в которой находилась пачка сигарет, а также неопределенное электронное устройство.
Как показали измерения, уровень радиационного фона пачки сигарет превышен в 1 254 раза, сообщили в Федеральной таможенной службе.
Информация о радиационно-опасном объекте была передана в областное управление Роспотребнадзора. Товар помещен в зону таможенного контроля c соблюдением необходимых мер безопасности.
История вопросаВ прошлом году сотрудники таможенных органов выявили более 656 попыток ввоза на территорию России радиационно-опасных объектов.
Из них 358 – товары и транспортные средства, загрязненные в результате аварии на АЭС "Фукусима-1". По итогам проверки Роспотребнадзор запретил их ввоз на территорию России.
