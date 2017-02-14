Домодедовские таможенники предотвратили вывоз старинной иконы

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Таможенники аэропорта Домодедово задержали гражданина Испании за попытку незаконного вывоза старинной иконы, передает Агентство "Москва".

Уточняется, что пассажир собирался вылететь из столицы рейсом Москва – Мюнхен и прошел по "зеленому коридору", заявив тем самым, что не имеет с собой вещей, подлежащих таможенному декларированию.

При досмотре его личных вещей сотрудники таможни обнаружили икону со съемным окладом, нарисованную красками по дереву. Пассажир заявил, что приобрел ее на Измайловском рынке за 100 евро для личных нужд.

Тем не менее, подозрения таможенников подтвердились – проведенная экспертиза показала, что у пассажира с собой была Иверская икона Божией матери, написанной в России во второй половине XIX века.

В отношении нарушителя возбудили административные дела.