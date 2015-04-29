Талисманом ЧМ-2016 по хоккею стала Лайка Байкал

Фото: fhr.ru

Лайка Байкал стала талисманом чемпионата мира по хоккею, который пройдет в 2016 году в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Автор работы – Наталья Петухова из Самары – получит 200 тысяч рублей. В финал вышли также Кот Матрос, Самовар Дымок и Русский Богатырь. Отметим, что победитель конкурса был выбран в программе "Вечерний Ургант".

Как отметили в ФХР, идея лайки Байкала в качестве талисмана турнира понравилась экспертам в силу ее красоты и узнаваемости для болельщиков всех стран-участников чемпионата.

"Немаловажным фактором в пользу лайки также была простота изготовления ростовой куклы и сувенирной продукции, которая понравится как взрослым, так и юным любителям хоккея", - отметили в пресс-службе.

Напомним, чемпионат мира по хоккею 2016 года пройдет с 6 по 22 мая. Основными аренами турнира были утверждены московский дворец спорта "Арена Легенд" и "Юбилейный" в Санкт-Петербурге.