9 мая столичные ветераны смогут бесплатно воспользоваться такси

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Ветераны Великой Отечественной войны 9 мая смогут воспользоваться услугами такси на бесплатной основе. Об этом рассказал председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок легковым автомобильным транспортом Богдан Коношенко.

"Все члены нашего комитета с начала его организации всегда 9 мая представляли услуги такси для ветеранов бесплатно. В этом году мы решили продолжить традицию, и почти все московские таксисты будут перевозить ветеранов ВОВ бесплатно в этот день", – цитирует Коношенко Агентство "Москва".

По его словам, ряд членов комитета предложили также бесплатно перевозить Героев Советского Союза и Героев России 9 декабря. "Мы предлагаем в наш новый праздник – День героев отечества, 9 декабря, повторить акцию и предоставить безвозмездный легковой транспорт Героям Советского Союза и Героям России", – отметил Коношенко.

Напомним, для столичных ветеранов могут сохранить повышенные выплаты к 9 Мая. С такой просьбой в мэрию обратились представители московского отделения партии "Единая Россия". Суммы финансовой поддержки увеличили в прошлом году в связи с празднованием 70-летия Победы и предлагают не снижать до прежнего уровня

До 2015 года ветеранам выплачивали до 5 тысяч рублей, однако в прошлом году максимальную сумму увеличили до 10 тысяч рублей.