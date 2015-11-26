Столичные таксисты и байкеры готовы выйти в скрытые патрули

Фото: m24/Евгения Смолянская

Городское такси и мотоциклисты предложили помощь скрытому патрулю ГИБДД в борьбе с нарушителями на столичных дорогах, сообщил журналистам на пресс-конференции начальник управления ГИБДД Москвы Виктор Коваленко.

"ГИБДД работает с общественниками. Мотодвижение Москвы вышло с предложением о совместной работе. Около 60 тысяч таксомоторных перевозчиков и 20 тысяч мотоциклистов предложили помощь. Это целая армия, добровольные скрытые патрули", – сказал Коваленко.

Ранее он сообщил, что за нарушениями на столичных дорогах ежедневно следят до 60 сотрудников скрытого патруля столичного ГИБДД. По его словам, с начала работы патрули на машинах без опознавательных знаков проверили более 7 тысяч автомобилей, выявили 66 автомобилей в угоне, а также порядка 4,8 тысяч грубых нарушений ПДД.

Сотрудники автоинспекции начали патрулировать улицы города без опознавательных знаков с 12 ноября. Новый метод позволит полицейским незаметно выявлять водителей, которые грубо нарушают правила дорожного движения и создают опасные ситуации. При обнаружении нарушителя, информация о нем передается на ближайший пост ДПС (стационарный или мобильный), после чего происходит задержание водителя.

Кроме того, в ближайшем будущем все такие патрули оснастят приборами фото- и видеофиксации нарушений.