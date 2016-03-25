Власти Подмосковья хотят иметь право конфисковать нелегальные такси

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская
Московская область хочет получить право штрафовать за нелегальную деятельность такси. Такое предложение власти планируют внести на рассмотрение в Госдуму, сообщает Агентство "Москва".
Изменения предполагается добавить в Кодекс об административных правонарушениях. Если инициатива будет поддержана, то органы исполнительной власти субъектов РФ смогут применять меры административной ответственности за нелегальную деятельность такси.
Как пояснили в министерстве транспорта Подмосковья, сейчас регионы имеют право контролировать лишь сферу перевозок пассажиров и багажа в легковом такси. Но отсутствие в КоАП статей, предусматривающих ответственность за перевозки легковым такси без разрешений, помогает перевозчикам не соблюдать требования законодательства.
"Такие перевозчики не проходят обязательных предрейсовых медицинских и технических осмотров, что негативно отражается на безопасности перевозок пассажиров", – отметили в министерстве.
По закону, сейчас водители, должностные лица и организаций несут ответственность за отсутствие необходимой информации для пассажиров, невыдачу чека или квитанции, отсутствие цветографической схемы легкового такси или опознавательного фонаря на крыше.
Как ранее сообщал ведущий советник управления госпрограмм и бюджетирования Аналитического центра при правительстве Николай Севастьянов, в Москве и области работает около 22 тысяч нелегальных такси, причем эта цифра значительно сократилась.
Напомним, в Госдуме готовят новый закон о такси, который ужесточит наказание для нелегальных перевозчиков. Согласно документу, штрафы для таксистов без лицензии увеличатся в 5-6 раз, а вот для их коллег с разрешением на работу уменьшатся на ту же сумму.
Не исключено, что ответственность введут и для диспетчеров, которые будут передавать заказ неофициальным службам. Если законопроект примут, "бомбилы" будут платить за первое нарушение 30 тысяч рублей, а за повторное – помимо такого же штрафа еще и лишатся прав на срок до полугода. Для таксистов максимальный штраф составит не более 5 тысяч рублей.