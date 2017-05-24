Uber компенсирует таксистам Нью-Йорка миллионные убытки

Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Laura Dale

Разработчик сервиса по заказу такси Uber Technologies Inc вернет нью-йоркским таксистам десятки миллионов долларов, которые потеряли работавшие с компанией водители в результате неправильно рассчитанного размера комиссии, пишет газета The New York Times.

Представители компании пообещали изменить порядок, по которому рассчитывается размер комиссии, и полностью вернуть водителям потерянный заработок.

Ошибка Uber заключалась в том, что компания брала комиссию со всей суммы, которую платит пассажир за поездку, а должна была получать процент от оплаты без учета налогов. Поскольку неправильные подсчеты велись с ноября 2014 года, итоговые суммы убытков таксистов получились внушительными (в Нью-Йорке c Uber работает больше 50 тысяч водителей).

В среднем Uber вернет таксистам по 900 долларов. На выплату компенсации сможет претендовать любой водитель, работавший с сервисом после 2014 года.