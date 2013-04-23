Таксисты могут получить отсрочку для перекрашивания авто

Фото: ИТАР-ТАСС

Мосгордума планирует ввести правило об обязательном желтом цвете такси только для новых компаний, которым только предстоит получать лицензию или продлять ее. Но через пять лет, согласно инициативе, все равно все машины придется перекрасить, так как истечет лицензия.

"Отсрочка на 5 лет – она существенная. К примеру, по правилам нашей компании, автомобили комфорт-класса используются не более трех лет. И затем мы уже будем думать, какие авто приобретать", - прокомментировал в эфире "Москва FM" учредитель "Такси-форума" Олег Амосов.

Напомним, с 1 июля желтый цвет станет обязательным для автомобилей всех городских перевозчиков. Планируется, что у такси будут желтые номера и индикаторы занятости. Кроме того, власти начнут вводить единый тариф и обяжут компании страховать пассажиров.