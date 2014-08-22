Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

22 августа 2014, 14:19

Власти Москвы создадут единую базу таксистов

такси транспорт лицензии портал госуслуг выдача разрешений департамент транспорта

Фото: M24.ru

Департамент транспорта Москвы создаст единую базу таксистов. Она будет представлять собой реестр разрешений для работы.

В нем будет находиться информация по выдачи и переоформления разрешений, выдачи дубликата и аннулирование разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Напомним, в столице выдача разрешений таксистам началась 15 июля 2011 года. С июля 2012 года за отсутствие лицензии на работу их штрафуют на 5 тысяч рублей. Лицензии бесплатно выдает московский департамент транспорта сроком на пять лет.

С 1 июля 2013 года разрешения выдаются только такси с желтым кузовом, а получившие его ранее могут работать до конца срока разрешения. В настоящее время выдано порядка 40 тысяч разрешений. С апреля 2014 года лицензию для работы такси можно оформить только на портале госуслуг.

Ссылки по теме

Ранее M24.ru сообщало, что москвичей научат вести бизнес в сфере таксомоторных перевозок. Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства совместно с Московской торгово-промышленной палатой (МТПП) организует курсы для начинающих предпринимателей в сфере таксомоторных перевозок.

Курсы откроются в сентябре, будут бесплатными для слушателей и призваны развить легальный бизнес такси. После окончания обучения предприниматели получат диплом.

Время занятий будет различаться по группам: дневная - с 09.00 до 15.30, вечерняя - с 16.00 до 22.15 и группа выходного дня - с 09.00 до 15.30 в субботу и воскресенье. Форма обучения предполагается только очная, продолжительность обучения - 24 академических часа. Программа рассчитана на пять групп по 20 человек. По итогам обучения слушателям, защитившим бизнес-проект, выдадут удостоверение Школы бизнеса при МТПП.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать