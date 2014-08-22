Власти Москвы создадут единую базу таксистов

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Департамент транспорта Москвы создаст единую базу таксистов. Она будет представлять собой реестр разрешений для работы.

В нем будет находиться информация по выдачи и переоформления разрешений, выдачи дубликата и аннулирование разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Напомним, в столице выдача разрешений таксистам началась 15 июля 2011 года. С июля 2012 года за отсутствие лицензии на работу их штрафуют на 5 тысяч рублей. Лицензии бесплатно выдает московский департамент транспорта сроком на пять лет.

С 1 июля 2013 года разрешения выдаются только такси с желтым кузовом, а получившие его ранее могут работать до конца срока разрешения. В настоящее время выдано порядка 40 тысяч разрешений. С апреля 2014 года лицензию для работы такси можно оформить только на портале госуслуг.

Ранее M24.ru сообщало, что москвичей научат вести бизнес в сфере таксомоторных перевозок. Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства совместно с Московской торгово-промышленной палатой (МТПП) организует курсы для начинающих предпринимателей в сфере таксомоторных перевозок.

Курсы откроются в сентябре, будут бесплатными для слушателей и призваны развить легальный бизнес такси. После окончания обучения предприниматели получат диплом.

Время занятий будет различаться по группам: дневная - с 09.00 до 15.30, вечерняя - с 16.00 до 22.15 и группа выходного дня - с 09.00 до 15.30 в субботу и воскресенье. Форма обучения предполагается только очная, продолжительность обучения - 24 академических часа. Программа рассчитана на пять групп по 20 человек. По итогам обучения слушателям, защитившим бизнес-проект, выдадут удостоверение Школы бизнеса при МТПП.