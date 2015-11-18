Кутузовский и Сретенка: куда таксисты возят москвичей по выходным

Фото: ТАСС/Александра Краснова
Сегодня сервис Яндекс.Такси опубликовал результаты исследования, куда и когда москвичи ездили чаще всего в сентябре этого года. Для раздела "Отдыхать" мы собрали самые популярные заведения выходных и спросили их менеджеров, почему туда тянутся люди.
Rock n Roll bar&cafe
- Адрес: ул. Сретенка, д. 1.
- Причины популярности по словам хостес Екатерины Бридихиной: атмосфера, качество коктейлей и круглосуточный рок-н-ролл.
Jagger Street
- Адрес: ул. Рочдельская, д. 15, стр. 30.
- Причины популярности по словам менеджера по гостям Елены Солнечной: музыка мэшап – популярные хиты с наложением дополнительного вокала и миксов, – и домашняя атмосфера.
MONO BAR
- Адрес: Покровский б-р, д. 6/20, стр. 1.
- Причины популярности по мнению редакторов сайта заведения: русская кухня, коктейли, большой танцпол и терраса.
Клуб Gipsy
- Адрес: Болотная наб., д. 3/4, стр. 2.
- Причины популярности по мнению редакторов сайта заведения: веранда с газоном и гамаками, авторские коктейли и музыкальное разнообразие.
Фото: ТАСС/Александра Краснова
Клуб Space Moscow
- Адрес: Кутузовский просп., д. 36, стр. 11.
- Причины популярности по мнению PR-менеджера Натальи Сараевой: артисты мирового уровня.
Клуб RED
- Адрес: Болотная наб., д. 9, стр. 1.
- Причины популярности по мнению редакторов сайта заведения: удобное расположение, техническое оснащение и частые вечеринки.
Baga Bar
- Адрес: Пятницкая ул., д. 25, стр. 1.
- Причины популярности по мнению хостес Алины Ахмадиевой: живая музыка по выходным и повар из Индии.
Ночной клуб "Жажда"
- Адрес: Братиславская ул., д. 29, корп. 1.
- Причины популярности по мнению редакторов сайта заведения: бильярд, караоке и трансляция концертов.
Фото: m24.ru/Евгения Смолянская
Бар-гриль Chesterfield
- Адрес: ул. Новый Арбат, д. 19.
- Причины популярности по мнению хостес Екатерины: различные акции, музыка каждый день и молодая публика.
Бар и ресторан "Территория"
- Адрес: 1-я Тверская-Ямская ул., д. 15.
- Причины популярности по мнению редакторов сайта заведения: интерьер, караоке и танцы по выходным.
Ночной клуб Microbe
- Адрес: Покровский б-р, д. 6/20, стр. 1.
- Причины популярности по мнению менеджера Кристины Владимировой: домашняя еда и собственная выпечка.
* В список попали места, в которые чаще всего ездили через сервис Яндекс.Такси в пятницу и субботу с 21:00 в сентябре 2015 года без учета вокзалов и аэропортов. Это заведения, куда таксисты выезжали не менее трех раз.
Екатерина Аладина