Новости

18 ноября 2015, 18:40

Транспорт

Кутузовский и Сретенка: куда таксисты возят москвичей по выходным

Фото: ТАСС/Александра Краснова

Сегодня сервис Яндекс.Такси опубликовал результаты исследования, куда и когда москвичи ездили чаще всего в сентябре этого года. Для раздела "Отдыхать" мы собрали самые популярные заведения выходных и спросили их менеджеров, почему туда тянутся люди.

Rock n Roll bar&cafe

  • Адрес: ул. Сретенка, д. 1.
  • Причины популярности по словам хостес Екатерины Бридихиной: атмосфера, качество коктейлей и круглосуточный рок-н-ролл.

Jagger Street

  • Адрес: ул. Рочдельская, д. 15, стр. 30.
  • Причины популярности по словам менеджера по гостям Елены Солнечной: музыка мэшап – популярные хиты с наложением дополнительного вокала и миксов, – и домашняя атмосфера.

MONO BAR

  • Адрес: Покровский б-р, д. 6/20, стр. 1.
  • Причины популярности по мнению редакторов сайта заведения: русская кухня, коктейли, большой танцпол и терраса.

Клуб Gipsy

  • Адрес: Болотная наб., д. 3/4, стр. 2.
  • Причины популярности по мнению редакторов сайта заведения: веранда с газоном и гамаками, авторские коктейли и музыкальное разнообразие.

Фото: ТАСС/Александра Краснова

Клуб Space Moscow

  • Адрес: Кутузовский просп., д. 36, стр. 11.
  • Причины популярности по мнению PR-менеджера Натальи Сараевой: артисты мирового уровня.

Клуб RED

  • Адрес: Болотная наб., д. 9, стр. 1.
  • Причины популярности по мнению редакторов сайта заведения: удобное расположение, техническое оснащение и частые вечеринки.

Baga Bar

  • Адрес: Пятницкая ул., д. 25, стр. 1.
  • Причины популярности по мнению хостес Алины Ахмадиевой: живая музыка по выходным и повар из Индии.

Ночной клуб "Жажда"

  • Адрес: Братиславская ул., д. 29, корп. 1.
  • Причины популярности по мнению редакторов сайта заведения: бильярд, караоке и трансляция концертов.

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Бар-гриль Chesterfield

  • Адрес: ул. Новый Арбат, д. 19.
  • Причины популярности по мнению хостес Екатерины: различные акции, музыка каждый день и молодая публика.

Бар и ресторан "Территория"

  • Адрес: 1-я Тверская-Ямская ул., д. 15.
  • Причины популярности по мнению редакторов сайта заведения: интерьер, караоке и танцы по выходным.

Ночной клуб Microbe

  • Адрес: Покровский б-р, д. 6/20, стр. 1.
  • Причины популярности по мнению менеджера Кристины Владимировой: домашняя еда и собственная выпечка.

* В список попали места, в которые чаще всего ездили через сервис Яндекс.Такси в пятницу и субботу с 21:00 в сентябре 2015 года без учета вокзалов и аэропортов. Это заведения, куда таксисты выезжали не менее трех раз.

Екатерина Аладина

такси клубы статистика Яндекс бары выходные музыка

