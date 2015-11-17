Власти Москвы предлагают увеличить штрафы для нелегальных таксистов

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

Столичный департамент транспорта предложил внести изменения в федеральный закон о такси, которые предусматривают увеличение штрафов за нелегальный извоз.

Законопроект был рассмотрен нижней палатой парламента в первом чтении, ко второму чтению ведомство передало свои предложения в комитет по транспорту Госдумы.

Как рассказал заместитель руководителя департамента транспорта Дмитрий Пронин, также предлагается передать субъектам федерации полномочия по ограничению количества выданных разрешений на таксомоторную деятельность.

По словам Пронина, в настоящий момент пока нет планов по ограничению количества такси. "Мы очень четко просим прописать в законе, чтобы субъект самостоятельно мог ограничивать количество выданных разрешений, чтобы он мог предъявлять самостоятельные требования к цвету автомобилей. Мы хотим, чтобы субъект самостоятельно мог предъявлять дополнительные требования к водителям и транспортным средствам, чтобы мы могли сами разработать московский регламент для такси. Мы хотим увеличить штрафы за нелегальный извоз, ввести более жесткий медицинский контроль, мы прописываем требования для агрегаторов такси", – цитирует Пронина Единый транспортный портал Москвы.

Как изменятся столичные маршрутки

Замруководителя департамента транспорта пояснил, что сейчас агрегаторы называют себя информационными службами, но при этом служба берет за работу определенный процент от стоимости заказа. Также он подчеркнул, что "это несправедливо и неправильно", так как служба, которая принимает и передает заказ, должна нести ответственность перед пассажиром за качество услуги.

Пронин также отметил, что в правовом поле данный вид деятельности полностью отсутствует. Он добавил, что по действующему федеральному закону субъект может ограничивать количество разрешений на работу такси, но в новом законе законодатели предлагают исключить эту норму.

"Мы считаем, что субъект сам должен принимать решение. Субъект на месте работает, он знает свой рынок, он знает свои потребности, он их рассчитывает, у субъекта есть свои органы исполнительной власти. Они должны самостоятельно определить, какое количество машин нужно. Это должна быть прерогатива субъекта", – подчеркнул чиновник.

Ранее m24.ru сообщало, что Общественная палата и департамент транспорта направили в Минтранс предложение отрегулировать деятельность агрегатов такси. Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что власти столицы договорились с "Яндекс.Такси", Gett и Uber о том, что они работают только с легальными перевозчиками и присылают отчеты по заказам.

Также Ликсутов выступил за то, чтобы дать больше полномочий субъектам по формированию требований к таксистам по количеству дверей авто, наличия кондиционеров, возможности оплаты картой и прочее.