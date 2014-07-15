Пассажиров оповещают о ЧП в метро по SMS и с помощью инфотабло

Фото: M24.ru

Пассажиров метро оповещают о ЧП в столичной подземке с помощью SMS и информационных табло, сообщает МИА "Россия сегодня".

Всего задействовано более ста терминалов ОКСИОН - наружные экраны, навесные панели и устройства "бегущей строки".

Отметим, что некоторые столичные таксомоторные компании бесплатно возят людей от станций Арбатско-Покровской линии метро, сообщает телеканал "Москва 24". Так, можно доехать на машинах компаний "Новое желтое такси", "Такси 956" и "Формула такси".

При этом движение по Кутузовскому проспекту в область до станции "Парк Победы" практически заблокировано - по данным сервиса "Яндекс. Пробки", длина затора составляет 7 километров.

Напомним, в 9.25 на участке Арбатско-Покровской линии между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" произошло ложное срабатывание сигнализации в метро, что и послужило причиной резкой остановки электропоезда, в результате три вагона сошли с рельсов. По предварительным данным, пострадали около 50 человек, трое погибли. На месте работают восемь вертолетов МЧС.

Департамент транспорта обращается с просьбой к пассажирам выбирать альтернативные маршруты следования и воспользоваться пересадками на станции Филевской линии.

Кроме того, от станции "Киевская" до "Молодежной" Арбатско-Покровской линии метро запустили компенсационные автобусы/ "Мосгортранс" организовал перевозку пассажиров, которые не могут воспользоваться метро из-за сбоя. На линию вышли более 60 машин.