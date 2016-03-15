Соглашение Uber с мэрией положило начало долгому сотрудничеству

Столичные власти заключили соглашение с Uber

Накануне правительство Москвы заключило соглашение с последним из крупных агрегаторов такси в столице – компанией Uber. Компания обязалась работать только с лицензированными водителями и передавать Центру организации дорожного движения обобщенные данные о поездках. Подробности в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал директор по корпоративным коммуникациям Uber в СНГ Александр Костиков.

"Для пользователей сервиса ничего не изменится. Мы по-прежнему останемся удобным, комфортным и доступным по цене способом добраться до необходимого пункта назначения. На данное соглашение мы смотрим как на начало долгого партнерства с мэрией Москвы", – поделился Костиков.

Попытки традиционных таксопарков добиться запрета агрегаторов, таких как Uber, Gett и Яндекс.Такси, успехом не увенчались. Впрочем, как показывает свежее исследование Принстонского университета, победа агрегаторов – явление экономическое: у Uber отношение полезного пробега к пустому выше, что и обеспечивает его распространение в мире.

По словам Костикова, руководство сервиса хочет сделать транспорт в городе удобным и доступным. Кроме того, в мэрии хотят уменьшить количество личных автомобилей в столице, и агрегаторы как раз могут помочь справиться с этой проблемой.

"Водители традиционных таксопарков охотно сотрудничают и с нами, и с нашими коллегами по рынку. Благодаря предложению, они могут постоянно получать заказы, и у них сокращается время простоя", – добавил Костиков.

Ранее m24.ru сообщало, что для онлайн-агрегаторов такси могут ввести ответственность за некачественные услуги таксистов. Соответствующий проект поправок в закон о такси разработали в Минтрансе.

По словам президента Московского транспортного союза Юрия Свешникова, сейчас работа агрегаторов никак не регулируется. В 2011 году, когда принимался закон, их просто не существовало. В законопроекте Минтранса впервые дается формулировка, что такое диспетчерские службы.