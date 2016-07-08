Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Международный аэропорт Жуковский выбрал официального оператора такси, сообщает Агентство "Москва". Компания займется диспетчеризацией услуг такси на территории аэропорта.

С компанией ООО "Столичный экспресс", которая работает на московском рынке такси, заключили двухгодичный контракт. В аэропорту уже установили стойки вызова такси в зонах выдачи багажа внутренних и международных авиалиний.

На стойке такси пассажир уточняет у оператора маршрут следования и выбирает класс автомобиля. Оплачивать можно как наличными, так и банковской картой.

Как добраться до аэропорта Жуковский

Международный аэропорт Жуковский открылся в Подмосковье 30 мая этого года, авиасообщение на новом аэродроме началось 20 июня. Примерно 20 рейсов в неделю будут выполнять авиакомпании Air Kyrgyzsta и SCAT. Сейчас добраться до аэропорта можно на автобусе от станции метро "Котельники" (около 45 минут), на электричке от Казанского вокзала до платформы "Отдых" (около часа) или на личном автомобиле по Новорязанскому шоссе.

В настоящее время в аэропорту возведен один пассажирский терминал площадью 17 тысяч кв. м. Также аэропорт оснащен самой длинной в Европе взлетно-посадочной полосой протяженностью 5,5 километра и не имеет ограничений по типам воздушных судов.

Как отметил министр транспорта РФ Максим Соколов, новый аэропорт на данном этапе сможет перевозить порядка двух миллионов пассажиров в год и может быть привлекателен для малобюджетных или новых авиакомпаний.