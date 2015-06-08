Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июня 2015, 00:03

Город

Московские маршрутки оснастят "тревожными" кнопками и датчиками дыма

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Маршрутки, которые осенью начнут работать по госзаказу, оснастят "тревожными" кнопками. Они позволят водителю в случае опасности послать сигнал в диспетчерский центр. Также в маршрутках должны появиться датчики задымления и комплекс видеокамер, рассказали M24.ru в мэрии.

Согласно техническим требованиям к частным автобусам, "тревожная кнопка" должна быть расположена рядом с водителем, но так, чтобы случайно нажать ее было невозможно. С ее помощью водитель сможет послать сигнал SOS в диспетчерский центр. Туда же поступит сообщение о задымлении в салоне. Для этого в машине необходимо будет установить датчики дыма. Сигналы могут передаваться по каналам сотовой связи или по радиоволне.

Для контроля безопасности в маршрутных такси будет установлен целый комплекс видеокамер. Видеонаблюдение установят в салоне, над водительским сидением и в сторону посадочной площадки. Также появятся камеры переднего, заднего вида и левого борта маршрутки. То есть минимально на одном транспортном средстве установят шесть записывающих устройств. Все они должны быть встроены в панель кабины, чтобы не допустить воровство и регулировку устройств с целью скрыть нарушения.

На городских автобусах такие устройства уже установлены. "Во всех транспортных средствах ГУП "Мосгортранс" имеются датчики задымления, а также тревожные кнопки для водителя, - пояснили M24.ru в пресс-службе предприятия. - Что касается видеорегистраторов и камер наблюдения, то ими оборудовано большинство транспортных средств, ежедневно выходящих на маршруты". В пресс-службе добавили, что количество камер зависит от типа подвижного состава. "К примеру, на автобусах малой вместимости устанавливается от трех до четырех камер, на машинах большой вместимости – от четырех до восьми, а в автобусах особо большой вместимости ‒ от восьми до 11", - добавили в "Мосгортрансе".

В рамках создания в Москве единой транспортной системы частные перевозчики станут работать по госконтракту. Договор будет заключаться на пять лет. В среднем один маршрут обойдется бюджету от 100 до 200 млн рублей в зависимости от количества автобусов и расписания. Все маршрутки будут окрашены в фирменный синий цвет наземного транспорта. Они станут принимать единые билеты и карты "Тройка", в них также будут действовать все льготы, которыми сегодня можно воспользоваться в автобусах "Мосгортранса". Все маршрутки обяжут оснастить кондиционерами.

Власти разработали систему штрафных баллов для перевозчиков, нарушающих требования госзаказа. В частности, их станут начислять за превышение скорости. Водители маршрутных такси не должны будут ехать быстрее 60 км в час, но и следовать дорожным знакам, если те предписывают ехать медленнее. Кроме того, штрафные баллы будут начислять перевозчикам за грязный кузов автобуса, мусор в салонах, грязные кресла, трещины в стеклах более 10 см длиной. Начислят штрафные баллы и за нарушение расписания, звуковую рекламу в салонах. Наказывать также будут частников, которые берут деньги от пассажиров наличными и пускают их без билета, а также тех, кто не хочет пускать в салон льготников, которые едут по соцкарте.

На данный момент, по данным департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, менее 20% маршрутных такси оснащены кондиционерами. Планируется, что после внедрения новой модели управления во всех частных автобусах, курсирующих по городским маршрутам, будет работать система климат-контроля. Кроме прочего, маршрутки оборудуют аппарелями для инвалидов, системами информирования пассажиров.
Все пассажиры смогут оценить качество сервиса на маршрутах и оставить жалобу в мобильном приложении «Мобильная приемная» или через портал «Наш город». Также пассажиры смогут обратиться на горячую линию департамента транспорта.

В департаменте транспорта M24.ru уточнили, что объявлено 63 конкурса на передачу маршрутов городского транспорта частникам. "Еще три конкурса проведены, по ним проходит проверка документации победителей. Проведен один электронный аукцион, победителем в нем стала компания ООО "АвтоКарз", - пояснили в ведомстве.

Перевозчик будет обслуживать два маршрута в СЗАО (199К и 368). Оба маршрута следуют от метро "Сходненская" до Налогового городка. Победителей остальных конкурсов планируется определить до конца июня.
В течение двух месяцев будет разыграно еще 59 аукционов на обслуживание 192 маршрутов. Ожидается, что первый победитель (ООО "Автокарз") выйдет на свои маршруты уже к октябрю 2015 года. Все перевозчики по новой модели выйдут на маршруты до конца года.

Ссылки по теме


Председатель союза пассажиров России Кирилл Янков считает, что наличие "тревожной" кнопки значительно повысит безопасность в общественном транспорте. "Это будет иметь позитивное влияние. Но важно определить, куда поступит сигнал при нажатии этой кнопки и как быстро операторы должны будут связаться с экстренными службами", - заметил эксперт.

Также, по его словам, большую пользу принесут видеокамеры в салоне автобусов. "В случае конфликтов этот материал может оказаться полезен" - заключил Кирилл Янков.

такси транспорт наземный транспорт госконтракты Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы маршрутные такси ГУП Мосгортранс маршрутки

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика