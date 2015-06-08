Московские маршрутки оснастят "тревожными" кнопками и датчиками дыма

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Маршрутки, которые осенью начнут работать по госзаказу, оснастят "тревожными" кнопками. Они позволят водителю в случае опасности послать сигнал в диспетчерский центр. Также в маршрутках должны появиться датчики задымления и комплекс видеокамер, рассказали M24.ru в мэрии.

Согласно техническим требованиям к частным автобусам, "тревожная кнопка" должна быть расположена рядом с водителем, но так, чтобы случайно нажать ее было невозможно. С ее помощью водитель сможет послать сигнал SOS в диспетчерский центр. Туда же поступит сообщение о задымлении в салоне. Для этого в машине необходимо будет установить датчики дыма. Сигналы могут передаваться по каналам сотовой связи или по радиоволне.

Для контроля безопасности в маршрутных такси будет установлен целый комплекс видеокамер. Видеонаблюдение установят в салоне, над водительским сидением и в сторону посадочной площадки. Также появятся камеры переднего, заднего вида и левого борта маршрутки. То есть минимально на одном транспортном средстве установят шесть записывающих устройств. Все они должны быть встроены в панель кабины, чтобы не допустить воровство и регулировку устройств с целью скрыть нарушения.

На городских автобусах такие устройства уже установлены. "Во всех транспортных средствах ГУП "Мосгортранс" имеются датчики задымления, а также тревожные кнопки для водителя, - пояснили M24.ru в пресс-службе предприятия. - Что касается видеорегистраторов и камер наблюдения, то ими оборудовано большинство транспортных средств, ежедневно выходящих на маршруты". В пресс-службе добавили, что количество камер зависит от типа подвижного состава. "К примеру, на автобусах малой вместимости устанавливается от трех до четырех камер, на машинах большой вместимости – от четырех до восьми, а в автобусах особо большой вместимости ‒ от восьми до 11", - добавили в "Мосгортрансе".

В рамках создания в Москве единой транспортной системы частные перевозчики станут работать по госконтракту. Договор будет заключаться на пять лет. В среднем один маршрут обойдется бюджету от 100 до 200 млн рублей в зависимости от количества автобусов и расписания. Все маршрутки будут окрашены в фирменный синий цвет наземного транспорта. Они станут принимать единые билеты и карты "Тройка", в них также будут действовать все льготы, которыми сегодня можно воспользоваться в автобусах "Мосгортранса". Все маршрутки обяжут оснастить кондиционерами. Власти разработали систему штрафных баллов для перевозчиков, нарушающих требования госзаказа. В частности, их станут начислять за превышение скорости. Водители маршрутных такси не должны будут ехать быстрее 60 км в час, но и следовать дорожным знакам, если те предписывают ехать медленнее. Кроме того, штрафные баллы будут начислять перевозчикам за грязный кузов автобуса, мусор в салонах, грязные кресла, трещины в стеклах более 10 см длиной. Начислят штрафные баллы и за нарушение расписания, звуковую рекламу в салонах. Наказывать также будут частников, которые берут деньги от пассажиров наличными и пускают их без билета, а также тех, кто не хочет пускать в салон льготников, которые едут по соцкарте. На данный момент, по данным департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, менее 20% маршрутных такси оснащены кондиционерами. Планируется, что после внедрения новой модели управления во всех частных автобусах, курсирующих по городским маршрутам, будет работать система климат-контроля. Кроме прочего, маршрутки оборудуют аппарелями для инвалидов, системами информирования пассажиров.

Все пассажиры смогут оценить качество сервиса на маршрутах и оставить жалобу в мобильном приложении «Мобильная приемная» или через портал «Наш город». Также пассажиры смогут обратиться на горячую линию департамента транспорта.

В департаменте транспорта M24.ru уточнили, что объявлено 63 конкурса на передачу маршрутов городского транспорта частникам. "Еще три конкурса проведены, по ним проходит проверка документации победителей. Проведен один электронный аукцион, победителем в нем стала компания ООО "АвтоКарз", - пояснили в ведомстве.

Перевозчик будет обслуживать два маршрута в СЗАО (199К и 368). Оба маршрута следуют от метро "Сходненская" до Налогового городка. Победителей остальных конкурсов планируется определить до конца июня.

В течение двух месяцев будет разыграно еще 59 аукционов на обслуживание 192 маршрутов. Ожидается, что первый победитель (ООО "Автокарз") выйдет на свои маршруты уже к октябрю 2015 года. Все перевозчики по новой модели выйдут на маршруты до конца года.

Председатель союза пассажиров России Кирилл Янков считает, что наличие "тревожной" кнопки значительно повысит безопасность в общественном транспорте. "Это будет иметь позитивное влияние. Но важно определить, куда поступит сигнал при нажатии этой кнопки и как быстро операторы должны будут связаться с экстренными службами", - заметил эксперт.

Также, по его словам, большую пользу принесут видеокамеры в салоне автобусов. "В случае конфликтов этот материал может оказаться полезен" - заключил Кирилл Янков.