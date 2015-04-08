Форма поиска по сайту

08 апреля 2015, 19:03

Транспорт

Белорусский путепровод стал стоянкой для нелегальных таксистов

Белорусский путепровод оккупировали нелегальные таксисты

Нелегальные таксисты в Белорусском путепроводе регулярно нарушают правила дорожного движения, останавливаясь в неположенных местах, чтобы забрать пассажиров, сообщает телеканал "Москва 24".

На этом участке движения полицейские постоянно выписывают им штрафы, однако это не приводит к решению проблемы. Дело в том, что здесь очень высок спрос со стороны пассажиров, для которых важно утром как можно быстрее добраться на работу.

Для решения проблемы в ДПС призвали водителей и пассажиров "начать с себя", то есть не создавать предложение и спрос. "К каждому водителю инспектора не приставишь", – заключили в ДПС.

Как сообщалось ранее, столичные полицейские задержали на юго-востоке Москвы 12 таксистов-нелегалов. Все водители были задержаны с 3 по 6 апреля в ходе операции "Заслон-1".

Они незаконно занимались частным извозом. В отношении правонарушителей, в возрасте от 25 до 60 лет, составлены и направлены в суд протоколы по статье "Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения". Кроме того, все автомобили были изъяты до решения суда.

