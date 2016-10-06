Форма поиска по сайту

06 октября 2016, 18:43

Транспорт

ФАС выступил против введения минимального тарифа на такси

Фото: ТАСС/Александра Краснова

Федеральная антимонопольная служба выступила против регулирования тарифов на столичное такси на госуровне, и в частности, против введения минимального тарифа на поездки, сообщает ТАСС.

По словам замруководителя управления ведомства Олега Корнеева, введение тарифов приводит к тому, что конкурентный рынок становится регулируемым. Из-за этого маленькие частные компании уходят и создается одна крупнейшая, которая продолжает работать на государственном тарифе.

Поездки на такси в 2016 году стали обходиться москвичам в среднем менее чем в 500 рублей. Это на четверть дешевле, чем в прошлом году, когда за поездку приходилось выкладывать 650 рублей. Нынешний показатель почти на треть ниже показателя 2014 года.

Сервис "Яндекс.Такси" снизил минимальную стоимость поездок. Акция позволяет за 99 рублей проехать пару километров. Если раньше минимальная цена за услугу такси составляла 199 рублей, то сегодня от дома до метро можно прокатиться почти за 100 рублей.

Таксисты недовольны снижением в два раза минимальной цены поездки. Из-за этого в конце сентября они устроили забастовку в центре города.

такси ФАС минимальные цены

