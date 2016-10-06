ФАС выступил против введения минимального тарифа на такси

Фото: ТАСС/Александра Краснова

Федеральная антимонопольная служба выступила против регулирования тарифов на столичное такси на госуровне, и в частности, против введения минимального тарифа на поездки, сообщает ТАСС.

По словам замруководителя управления ведомства Олега Корнеева, введение тарифов приводит к тому, что конкурентный рынок становится регулируемым. Из-за этого маленькие частные компании уходят и создается одна крупнейшая, которая продолжает работать на государственном тарифе.