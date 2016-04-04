Маломобильные граждане могут платить за такси с помощью соцкарты

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Маломобильные граждане могут оплачивать поездки в такси столицы с помощью социальной карты москвича, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Для этих целей в службах социальных перевозок установили специальные терминалы. При этом до конца года у граждан остается возможность расплачиваться талонами, которые можно приобрести в Московской городской организации Всероссийского общества инвалидов до 30 апреля.

Сейчас в парке московского социального такси находится порядка 150 единиц подвижного состава: автобусы туристического класса, микроавтобусы, оборудованные подъемниками и креплениями для инвалидных кресел, а также легковые автомобили.

По словам директора службы социальных перевозок Мосгортранса Ирины Филипповой, по транспортному обслуживанию маломобильных граждан ежедневно выполняется более 600 заказов.