Московские таксисты проведут митинг 9 августа

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Столичные таксисты проведут митинг в сквере Суворовской площади, сообщил "Интерфаксу" сопредседатель межрегионального профсоюза "Таксист" Андрей Попков. Тем самым водители намерены привлечь внимание общественности и городских властей к своим проблемам.

Митинг состоится 9 августа с 12:00 до 13:30. Максимально разрешенное количество участников до 500 человек.

Таксисты уверяют, что одной из главных для них является проблема посадки, высадки и ожидания пассажиров в районе действия дорожного знака "Остановка запрещена".

Напомним, власти Москвы ведут активную борьбу с "бомбилами". Но, по мнению некоторых экспертов, даже закон "О такси" не поможет ликвидировать нелегальных перевозчиков.

Однако, за последние два месяца с улиц города было эвакуировано на штрафстоянки около 300 автомобилей таксистов-нелегалов.