BlaBlaCar опроверг новость о подвозившем пассажиров машинисте поезда

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Пресс-служба тревелшеринговой компании BlaBlaCar опровергла новость о машинисте, подвозившем пассажиров.

Фирма проверила всех пользователей, зарегистрированных в качестве водителей и проживающих в городах Сызрань и Самара, но не нашла подтверждения тому, что кто-то из них использует тепловозы с намерением подвозить попутчиков.

В компании уточнили, что BlaBlaCar – это сообщество автомобильных попутчиков, поэтому использование иных видов транспорта запрещено.

Ранее сообщалось, что машинист тепловоза за 200 рублей подвез пассажира на тепловозе. Как отмечалось, помимо этого мужчина угостил пассажира чаем.