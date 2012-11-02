Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 ноября 2012, 18:48

Транспорт

В Москве откроют "Национальную академию такси"

Фото: ИТАР-ТАСС

Для обучения московских таксистов планируется создать специальную школу. До конца года она может открыться на базе Московского автомобильно-дорожного института.

В настоящее время в МАДИ готовятся документы для учреждения "Национальной академии такси", и решается вопрос о стоимости обучения, сообщает РИА Новости.

На первом этапе обучение в школе будет добровольным, рассказал начальник управления организации и контроля таксомоторных перевозок департамента транспорта столицы Дмитрий Пронин.

По его словам, для таксистов нужен специальный курс обучения, поскольку это особая категория водителей.

такси работа школы вузы обучение

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика