В Москве откроют "Национальную академию такси"

Фото: ИТАР-ТАСС

Для обучения московских таксистов планируется создать специальную школу. До конца года она может открыться на базе Московского автомобильно-дорожного института.

В настоящее время в МАДИ готовятся документы для учреждения "Национальной академии такси", и решается вопрос о стоимости обучения, сообщает РИА Новости.

На первом этапе обучение в школе будет добровольным, рассказал начальник управления организации и контроля таксомоторных перевозок департамента транспорта столицы Дмитрий Пронин.

По его словам, для таксистов нужен специальный курс обучения, поскольку это особая категория водителей.