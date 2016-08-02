"Стрелку" могут начать принимать в подмосковных такси

Фото: m24.ru

Министерство транспорта Московской области прорабатывает возможность применения транспортной карты "Стрелка" для оплаты поездок на такси на территории региона. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в ведомстве.

Реализация идеи по внедрению транспортных карт "Стрелка" в такси рассматривается в долгосрочной перспективе. В ближайшее время жители Подмосковья будут расплачиваться за поездки как обычно.

Единая транспортная карта "Стрелка" – электронное средство платежа, обеспечивающее возможность безналичной оплаты проезда на общественном транспорте Подмосковья. Более 60 процентов жителей Московской области пользуются "Стрелкой".

"Стрелку" принимают к оплате в автобусах Мострансавто во всех подмосковных городах, а также на транспортных средствах коммерческих и муниципальных перевозчиков. На карту можно записать билет или абонемент для проезда на пригородных электричках по всем железнодорожным направлениям.

В начале июня объединенная карта "Тройка" и "Стрелка" поступила в продажу в Москве и Подмосковье. По ней можно оплатить проезд в общественном транспорте Москвы и Подмосковья.

Изначально было выпущено по 100 тысяч карт с лицевой стороной "Стрелки" и оборотной – "Тройки" и 100 тысяч карт с лицевой стороной "Тройки" и оборотной – "Стрелки".