Легальных таксистов обязали ездить на желтых машинах

С 1 июля вступил в силу закон о "желтом такси" - разрешение будут выдавать только тем перевозчикам, у которых машины желтого цвета. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

Однако если водитель получил документ до 1 июля, на время его действия он может не перекрашивать автомобиль. Разрешение выдают на 5 лет.

Кроме того, в скором времени легальным такси предоставят хорошие льготы, в том числе бесплатную парковку. Также планируют разработать единый тариф на услуги.

По данным правительства Москвы, сейчас в городе насчитывается 32 тысячи легальных перевозчиков, а необходимо на 20 тысяч больше.

"Сегодняшние изменения распространяются только на тех, кто начинает получать разрешение на таксомоторные перевозки. В данном случае самый оптимальный вариант для владельцев машин других цветов – это покрыть свое авто пленкой", - рассказал в интервью радиостанции "Москва FM" генеральный директор компании "СОЛТ" Руслан Найманов.

По его словам, это не очень дорого по стоимости, машина приобретает необходимый цвет, и после периода эксплуатации такси, обычно это около 2-3 лет, пленка снимается, и машина в очень хорошем состоянии может дальше служить владельцу.

"Для такси желтого цвета будут создаваться дополнительные преференции, такие как специальные стоянки в городе, пересадочные узлы, доступ на вокзалы, аэропорты и, возможно, в будущем - движение по полосам. Поэтому есть смысл перейти на современные качественные желтые машины", - сказал Руслан Найманов.