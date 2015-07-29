Фото: ТАСС/Виктор Лисицын

Российские операторы связи смогут совместно использовать радиочастоты с 1 октября этого года, сообщает пресс-служба Минкомсвязи.

"Операторы смогут получить разрешения на совместное использование полос радиочастот уже с 1 октября 2015 года", – отмечается в релизе ведомства. Такое решение было принято на заседании Государственной комиссии по радиочастотам.

Теперь операторы смогут совместно использовать полосы радиочастот в диапазонах 900 МГц, 1800 МГц и 2500 МГц. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров при этом отметил, что такое решение положительно скажется на качестве и доступности услуг связи в России.

Ранее столичные власти подписали соглашение с мобильным оператором Tele2. Теперь оператор в течение пяти лет будет вкладывать средства в строительство сетей 3G и 4G в Москве. Об этом журналистам сообщили генеральный директор Tele2 Михаил Носков и глава департамента информационных технологий города Москвы Артем Ермолаев на церемонии подписания соглашения.

Tele2 должен инвестировать в строительство сетевой инфраструктуры, поддерживая программу правительства, направленную на развитие экономики и социальной сферы региона. Власти, в свою очередь, окажут содействие по размещению базовых станций на объектах, принадлежащих городу.

По словам Ермолаева, на данный момент операторы могут размещать свою инфраструктуру на 1,26 тысячи муниципальных зданиях.