У портала "Наш город" появилось мобильное приложение, сообщает пресс-служба проекта.

Главная страница приложения выполнена в виде графического меню, там предлагается написать сообщение, оценить работу проекта или просмотреть ранее отправленные сообщения в форме ленты, отметок на карте или ленты фотографий.

Для передачи данных о проблемах города пользователю надо нажать на кнопку "Новое сообщение", выбрать подходящий тип проблемы, приложить картинку и написать короткий текст. Так, чтобы сообщить о яме, достаточно выбрать в меню тему "Ямы", указать расположение проблемного участка (во дворе, на проезжей части или на трамвайных путях), прикрепить фото и написать сообщение. Если фотография наглядно демонстрирует проблему и не требует дополнительного пояснения, сообщение можно отправить без текста.

В пункте меню "Новое сообщение" также можно увидеть популярные проблемные темы.

Портал "Наш город" в цифрах

Вкладка меню "Мой профиль" - это аналог Личного кабинета на портале "Наш город": здесь можно увидеть свою статистику по отправленным сообщениям и достижениям, а также выбрать и установить аватарку для работы в приложении.

Также предусмотрена возможность быстрого перехода на официальные страницы портала "Наш город" в социальных сетях.

Напомним, портал "Наш город" появился в октябре 2011 года и был посвящен благоустройству дворовых территорий. В августе 2013 года сайт объединил еще два интерактивных ресурса "Дороги Москвы" и "Дома Москвы". Сейчас портал "Наш город" позволяет отправлять жалобы на множество городских проблем, оценивать работу чиновников и многое другое. К 2014 году количество проблемных тем, открытых на портале, превысило 150.