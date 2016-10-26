Операторы связи отказываются от дешевого роуминга – СМИ

Фото: YAY/ТАСС

Сотовые операторы поднимают цены на роуминг, пишут "Ведомости".

Как стало известно изданию, с 25 октября этого года МТС начал брать с пользователей тарифов Smart, Smart Nonstop и "Smart безлимитище" плату за услуги связи в роуминге по России – 15 рублей в сутки. До этого момента роуминг в поездках по России был бесплатным.

В МТС отметили, что вынужденно корректируют цены, чтобы инвестировать в развитие сетей связи, при этом для существующих абонентов линейки Smart изменений не будет – стоимость корректируется только для новых абонентов, которым, правда, обнулят трафик в популярных туристических приложениях "Яндекса".

Другим оператором, ужесточившим условия, был "Мегафон": он отключил опцию "Соседние страны", позволявшую дешево звонить в роуминге при посещении государств Евразийского экономического союза. При этом для старых абонентов условия останутся прежними.

В "Билайне" и Tele2 уверяют, что их компании в ближайшее время не собираются менять тарифы в роуминге.

По мнению аналитиков, операторы начали повышать цены на услуги, потому что считают, что это не приведет к оттоку абонентов: покупательная способность немного выросла и люди, считает эксперт Otkritie Capital Александр Венгранович, адаптировались к инфляции.