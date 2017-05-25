Первая в России digital-кофейня открылась в столичном регионе

Фото: m24.ru

Tele2 и израильская сеть кофеен Cofix объявили о старте сотрудничества в Московском регионе и запустили совместную точку продаж. Это первый на российском рынке опыт сотрудничества телеком-компании и ресторанного бизнеса.

Первая в России digital-кофейня – торговая точка, на территории которой расположены одновременно салон связи и кофейня, открылась в торговом центре "МЕГА Химки". При подключении к сети Tele2 абоненты получают в подарок чашку кофе от Cofix, а посетители кофейни − скидку на услуги связи оператора.

"Сотрудничество с сильными партнерами, профессионалами в своей отрасли, − одно из важных направлений нашей стратегии, в основе которой – создание эксклюзивных продуктов на рынке. Партнерство с Cofix позволяет нам предлагать клиентам еще больше возможностей. Синергия в подобных совместных инициативах создает качественно новое взаимодействие с клиентом и повышает бизнес-эффективность каждого из партнеров", – отметил коммерческий директор макрорегиона "Москва" Tele2 Антон Кондратов.

Оба партнера – как Tele2, так и Cofix – работают по модели франчайзинга, что открывает большие возможности развития для компаний малого и среднего бизнеса. Любой дилер, который сотрудничает с Tele2 по франшизе, может одновременно выступать франчайзи сети Cofix и наоборот.

"Компании Tele2 и Cofix многим похожи − философией брендов, выгодным ценовым предложением и даже черно-белой гаммой фирменного стиля. С оператором Tele2 нас объединяет в первую очередь разумный подход к ценообразованию и честное отношение к клиенту. Мы предлагаем посетителям своих кофеен качественный продукт по разумной цене – всего 50 рублей. Мы возлагаем большие надежды на сотрудничество с таким стратегически важным партнером, как Tele2. В ближайшее время в рамках пилотного запуска мы планируем открыть несколько совместных точек разного формата в Москве и Санкт-Петербурге: в торговых центрах, в формате стрит-ритейл, на транспортных узлах. После этого мы рассчитываем масштабировать наше партнерство и открывать точки продаж во всех регионах совместного присутствия Cofix и Tele2", – добавил директор по развитию бизнеса Cofix Александр Мехришвили.

Cofix – это израильская сеть кофеен с фиксированной ценой на весь ассортимент напитков и блюд, основанная в 2013 году предпринимателем Ави Кацем. Философия компании заключается в разумном потреблении без переплат, предоставлении качественной еды и напитков по выгодной цене. Компания вышла на российский рынок осенью 2016 года, и сейчас сеть насчитывает 8 кофеен в Москве.

В ближайшие месяцы компании откроют еще четыре подобные точки продаж: в торговом центре "МЕГА Белая Дача", в зоне аэроэкспресса аэропорта Шереметьево, возле станций метро "Белорусская" и "Китай-город", а также две торговые точки в Санкт-Петербурге.