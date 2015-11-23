Четыре статьи в "Википедии" признали запрещенными

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных ресурсов четыре статьи "Википедии" о наркотических веществах, сообщается в официальном аккаунте информационного ресурса в Twitter.

"Роскомнадзор внес в реестр те самые четыре статьи, которые раньше из него исключал. Сейчас выложим уведомления", – говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что ведомство по требованию ФСКН готовится внести пять статей "Википедии" о наркотических веществах в единый реестр запрещенной информации. Речь идет о статьях, содержащих информацию о синтезе и действии таких веществ как кокаин, амфетамин, метамфетамин, MDMA и JWH-018.

Напомним, в конце августа русскоязычная "Википедия" оказалась под угрозой блокировки из-за статьи, содержащей запрещенную информацию о наркотическом веществе. По решению Черноярского районного суда Астраханской области, направленному в Роскомнадзор, распространение этой информации запрещено в РФ.

"Википедия" отказалась удалить статью, объясняя это тем, что она основана на материалах с сайта ООН. Вечером 24 августа в энциклопедии появилась с инструкцией, как обойти блокировку.

Руководствуясь решением суда, Роскомнадзор направил на блокировку операторам связи ссылку на статью. Но поскольку "Википедия" использует шифрованный протокол, операторы не могут выделить лишь одну страницу, и блокировке подвергнется весь ресурс.