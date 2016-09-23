Канал в Telegram появился у сетевого издания m24.ru

Сетевое издание m24.ru запустило собственный канал в Telegram.
Его подписчикам будут предоставляться последние новости о жизни столицы. Канал городского портала в Telegram можно найти по ключевому слову m24ru.
Telegram – это бесплатный мессенджер для смартфонов и других устройств, позволяющий обмениваться текстовыми сообщениями и медиафайлами различных форматов.
В феврале канал информирования в мессенджере Telegram открыл информационный центр департамента транспорта. Подписчикам канала предоставляются последние транспортные новости, информация о вводе новых маршрутов, об изменениях и ограничениях в движении, работе метро, наземного транспорта, парковок.