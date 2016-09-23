Форма поиска по сайту

Новости

23 сентября 2016, 10:58

Технологии

Канал в Telegram появился у сетевого издания m24.ru

Сетевое издание m24.ru запустило собственный канал в Telegram.

Его подписчикам будут предоставляться последние новости о жизни столицы. Канал городского портала в Telegram можно найти по ключевому слову m24ru.

Telegram – это бесплатный мессенджер для смартфонов и других устройств, позволяющий обмениваться текстовыми сообщениями и медиафайлами различных форматов.

В сентябре проект "Активный гражданин" запустил собственный канал в Telegram. Организаторы проекта публикуют в нем информацию о новых голосованиях и результатах воплощения решений, новинках "Магазина поощрений", акциях и многом другом.

В феврале канал информирования в мессенджере Telegram открыл информационный центр департамента транспорта. Подписчикам канала предоставляются последние транспортные новости, информация о вводе новых маршрутов, об изменениях и ограничениях в движении, работе метро, наземного транспорта, парковок.

связь канал Сетевое издание m24.ru Telegram

