Канал в Telegram появился у сетевого издания m24.ru

Сетевое издание m24.ru запустило собственный канал в Telegram.

Его подписчикам будут предоставляться последние новости о жизни столицы. Канал городского портала в Telegram можно найти по ключевому слову m24ru.

Telegram – это бесплатный мессенджер для смартфонов и других устройств, позволяющий обмениваться текстовыми сообщениями и медиафайлами различных форматов.