Microsoft 30 сентября представит Windows 9

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Компания Microsoft представит новую операционную систему Windows 9 30 сентября, пишет издание The Verge.

По некоторым данным, операционная система, рабочее название которой Threshold (англ. - порог, предел), получит новое меню "Пуск" и интерфейс в виде небольшой панели. Также ОС интегрируют с голосовым помощником Cortana, который впервые появился в Windows Phone 8.1.

Ранее сообщалось, что в Windows 9 все разновидности операционной системы Windows будут объединены в одну большую платформу, что позволит разработчикам писать приложения, которые будут работать на всех версиях ОС.

Добавим, что в июле 2014 года Microsoft прекратило базовую поддержку Windows XP, а в 2015 году перестанет поддерживаться Windows 7.