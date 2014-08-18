В "Активном гражданине" стартовал конкурс для пользователей WinPhone

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Пользователям мобильного приложения "Активный гражданин" на WindowsPhone предложили поучаствовать в конкурсе на самое большое количество баллов, сообщает в своем микроблоге департамент информационных технологий.

Наиболее активного пользователя приложения ждет приз - Nokia Lumia 930, а занявших второе и третье места - Nokia Lumia 630. Конкурс продлится до 18 октября. Добавим, что приложение на WinPhone вышло 18 июля.

"Активный гражданин" - сервис проведения электронных референдумов. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы. За участие в опросах участникам начисляются баллы.

Набрав 1000 баллов, пользователи получают статус "Активный гражданин" и возможность получить разнообразные вознаграждения в магазине бонусов. Баллами можно оплатить велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи или полезные мелочи.

В опросах сервиса "Активный гражданин" можно поучаствовать на сайте, в мобильном приложении и в МФЦ.

Добавим, пользоваться приложением для электронного голосования "Активный гражданин" готовы почти две трети жителей Москвы, а зарегистрированы в системе 260 тысяч человек.

Как отмечал в интервью телеканалу "Москва 24" депутат Мосгордумы Сергей Зверев, "город будет и дальше использовать форму рейтингового голосования при решении тех или иных вопросов".



"Мосгорсправка": Как стать "Активным гражданином"

Из последних опросов в "Активном гражданине" был вопрос о том, стоит ли продлевать Калининско-Солнцевскую линию метро до станции "Рассказовка". Кроме того, москвичам предлагают решить, какими будут павильоны ВДНХ, как будет проводиться благоустройство Большого Златоустинского переулка, а также выбрать цвет трибун стадиона "Лужники".