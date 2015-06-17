Заказать биометрический загранпаспорт онлайн можно в 10 центрах госуслуг

Фото: ТАСС/Елена Пальм

В 10 центрах госуслуг "Мои документы" открылась предварительная запись на оформление биометрического загранпаспорта, сообщает пресс-служба центров.

С 17 июня такая услуга появилась в районных центрах госуслуг в 10 округах:

Мещанский (ЦАО);

Люблино (ЮВАО);

Новогиреево (ВАО);

Нагорный (ЮАО);

Коньково (ЮЗАО);

Очаково-Матвеевское (ЗАО);

Хорошево-Мневники (СЗАО);

Хорошевский (САО);

Отрадное (СВАО);

Крюково (ЗелАО).

"Мосгорсправка": Как изменилось оформление загранпаспорта

Записаться заранее на удобное время посетители могут на портале городских услуг. Кроме того, в центрах "Мои документы" останется возможность оформить и получить загранпаспорт нового образца по талону электронной очереди.

Напомним, с 25 мая в столичных центрах госуслуг "Мои документы" детям до 14 лет стали делать загранпаспорта всего за сутки. Готовые паспорта можно будет получить на следующий день после обращения. Однако нужно помнить, что услуга предоставляется в тех центрах, где работают сотрудники ФМС.

Паспорта не оформляют в 11 центрах: Северное Измайлово, Текстильщики, Проспект Вернадского, Зюзино, Восточное Измайлово, Матушкино, Дмитровский, Котловка, Северное Медведково, Чертаново Центральное, Останкинский и Марьина Роща.

Отметим, что с 18 мая подобную услугу начал оказывать и паспортно-визовый центр на Новослободской улице. Оформление загранпаспорта старого образца для детей обойдется в одну тысячу рублей, биометрического документа – в 1500. Чтобы оформить паспорт ребенку до 14 лет необходимо предоставить заполненную анкету, свидетельство о рождении, паспорт одного из родителей, оплаченную квитанцию, фотографии.

Всего в Москве работают 104 центра "Мои документы", обслуживающих более 100 районов, в которых проживает 80 процентов жителей мегаполиса. На территории Троицкого и Новомосковского округов работает два мобильных офиса. Всего столичные центры госуслуг предоставляют 151 услугу и выдают 248 видов документов.