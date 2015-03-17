Форма поиска по сайту

17 марта 2015, 11:55

Технологии

Количество участников "Активного гражданина" превысило 1 миллион человек

Фото: ТАСС/Сергей Калачев

Число пользователей приложения "Активный гражданин" превысило 1 миллион человек. Об этом на заседании президиума столичной мэрии заявила руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Анастасия Ракова, передает корреспондент M24.ru.

"Количество участников приложения "Активный гражданин" превысило 1 миллион человек. Миллионный участник проекта был зарегистрирован 6 марта. Порядка 80% пользователей проекта - москвичи в возрасте от 18 до 44 лет", - заявила Ракова.

По ее словам, с момента запуска проекта прошло 463 голосования, в том числе 124 общегородских и 339 окружного и районного значения. При этом столичные власти получили порядка 18 миллионов мнений москвичей.

"Активный гражданин" – сервис проведения электронных референдумов. Приложение запустили 21 мая 2014 года по поручению Сергея Собянина. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы.

За участие в опросах участникам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователи получают статус "Активный гражданин" и возможность купить разнообразные вознаграждения в магазине бонусов. Баллами можно оплатить велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи или полезные мелочи. В опросах сервиса "Активный гражданин" можно поучаствовать на сайте, в мобильном приложении и в МФЦ.

"Активный гражданин": итоги работы за 2014 год

Сюжет: Референдумы "Активный гражданин"
Активный гражданин Анастасия Ракова

