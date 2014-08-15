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15 августа 2014, 11:57

Стройкомплекс Москвы раздает "активным гражданам" коды на 100 баллов

связь стройкомплекс Москвы коды Активный гражданин

Фото: M24.ru

Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы раздает промо-коды для пользователей "Активного гражданина" на 100 баллов, передает пресс-служба ведомства.

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Чтобы получить баллы, надо заполнить раздел "Профиль" на сайте проекта и в правом нижнем углу ввести промо-код STROIMOSRU.

"Активный гражданин" - сервис проведения электронных референдумов. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы. За участие в опросах участникам начисляются баллы.

Набрав 1000 баллов, пользователи получают статус "Активный гражданин" и возможность получить разнообразные вознаграждения в магазине бонусов. Баллами можно оплатить велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи или полезные мелочи.

В опросах сервиса "Активный гражданин" можно поучаствовать на сайте, в мобильном приложении и в МФЦ.

Добавим, пользоваться приложением для электронного голосования "Активный гражданин" готовы почти две трети жителей Москвы, а зарегистрированы в системе 260 тысяч человек.

Из последних опросов в "Активном гражданине" был вопрос о том, стоит ли продлевать Калининско-Солнцевскую линию метро до станции "Рассказовка". Кроме того, москвичам предлагают решить, какими будут павильоны ВДНХ, как будет проводиться благоустройство Большого Златоустинского переулка, а также выбрать цвет трибун стадиона "Лужники".

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Сюжет: Референдумы "Активный гражданин"

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