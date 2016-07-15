Mail.Ru Group получил доступ к музыке Universal Music Group

Фото: ТАСС/Евгений Курсков

Социальные сети Mail.Ru Group ("ВКонтакте", "Одноклассники" и "Мой Мир") получили доступ к лицензионному аудио- и видеоконтенту звукозаписывающей компании Universal Music Group (UMG), говорится в сообщении Mail.Ru Group.

Таким образом, Mail.Ru Group теперь имеет партнерские договоры с тремя лидирующими международными правообладателями музыкальной продукции: UMG, Warner Music Group и Sony Music Entertainment.

Заключенние договора позволит пользователям социальных сетей ВКонтакте, Одноклассники и Мой Мир иметь доступ к лицензионному контенту ведущих мировых звукозаписывающих компаний.

Кроме того, в рамках договоренностей "ВКонтакте" и Universal Music подписали мировое соглашение по урегулированию неразрешенных судебных исков.

Как сообщалось ранее, суд по интеллектуальным правам 21 июля должен был рассмотреть жалобу ООО "Юниверсал мьюзик", представляющего интересы Universal Music в РФ, на судебные решения по спору с ООО "ВКонтакте" об удалении музыкальных файлов и взыскании компенсации.