Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта 2014, 12:07

Технологии

Wi-Fi на Сокольнической линии метро заработает в середине марта

"Москва в цифрах": Где в московском метро можно "поймать" Wi-Fi

На Сокольнической линии столичного метро в середине марта заработает бесплатный Wi-Fi, сообщил генеральный директор компании "МаксимаТелеком" Борис Вольпе.

"На данный момент проходит техническая наладка сети, которая сопровождается частичным доступом к бесплатному Wi-Fi для пассажиров. Таким образом, мы проходим плановую подготовку к публичному запуску сети, намеченному на середину марта", - приводит слова Вольпе Агентство "Москва".

Для подключения к сети пассажирам потребуется выбрать подключение MosMetro_Free. Входящая скорость соединения составит около 7 мегабит в секунду, а исходящая - 9 Мбит/сек.

Ссылки по теме


Отметим, что бесплатный интернет в метро появился в рамках большого проекта, в ходе реализации которого Wi-Fi подключат на всех ветках метрополитена.

В декабре прошлого года Wi-Fi появился на Кольцевой и Каховской линиях столичной подземки. 17 февраля его подключили на Калининской ветке.

В апреле-мае этого года бесплатный интернет заработает на Замоскворецкой и Люблинской линиях.

До конца года Wi-Fi появится на всех ветках московского метро.

связь бесплатный интернет столичное метро

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика