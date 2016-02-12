Мосгорсуд отказался блокировать "зеркала" торрент-трекера Rutracker

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Московский городской суд принял решение не блокировать "зеркала" торрент-трекера Rutracker.org, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Таким образом, было отказано в удовлетворении требования о блокировании копий сайта или производным от него сайтам, размещенным под иными доменами или по иным сетевым адресам.

Свое решение суд мотивировал нежеланием "создавать правовую неопределенность".

Напомним, решение о пожизненной блокировке сайта Rutracker.org вступило в законную силу 22 января. Мосгорсуд вынес соответствующий приговор 4 декабря прошлого года.

Первое постановление о блокировке сайта Мосгорсуд вынес 9 ноября. Во время переговоров с истцами-правообладателями ресурсу передали списки с несколькими миллионами названий объектов авторского права, которые необходимо удалить, если ресурс хочет решить спор во внесудебном порядке.

28 октября стало известно, что представители торрент-трекера не смогли договориться с правообладателями. Стоит отметить, что Роскомнадзор направил на постоянную блокировку еще 13 российских торрент-трекеров.

Rutracker.org – русскоязычный торрент-трекер, который насчитывает более 13,5 миллиона зарегистрированных учетных записей.