В столичной подземке появился 4G интернет

Фото: m24.ru/Александр Авилов

4G интернет (последнее поколение технологий передачи данных; скорость превышает 100 Мбит/с) появился на 10 станциях столичного метрополитена, сообщает пресс-служба подземки.

Клиенты "МТС" смогут подключиться к высокоскоростному интернету на станциях "Котельники", "Зябликово", "Шипиловская", "Борисово", "Деловой центр" и "Тропарево".

Для пользователей "Билайн" 4G будет работать на станциях "Комсомольская", "Парк культуры" и "Красносельской", а для абонентов "Мегафона" – на "Тропарево" и "Котельниках".

Те, у кого SIM-карта Tele2, смогут воспользоваться 4G на станциях "Борисово", "Деловой центр", "Котельники", "Лермонтовский проспект", "Тропарево", "Зябликово" и "Шипиловская".

В течение двух лет мобильные операторы планируют построить 4G-сеть на большинстве станций метрополитена.

Чтобы подключиться к сети четвертого поколения, достаточно иметь телефон и SIM-карту, поддерживающие этот стандарт, и находиться в зоне действия сети.

Добавим, что в столичной подземке также есть Wi-Fi, правда не на станциях, а в вагонах поездов.

"Москва в цифрах": Wi-Fi в столичном метро

Он есть на всех линиях подземки, ежедневно его используют не менее 19 процентов пассажиров.

Для аутентификации необходимо ввести номер своего телефона на странице входа в сеть. Затем пользователю предложат ввести код, пришедший в SMS-сообщении. После подтверждения номера телефона, пассажир может зайти в интернет. Процедуру идентификации нужно пройти один раз.