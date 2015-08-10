Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 августа 2015, 15:03

Технологии

В магазине поощрений "Активного гражданина" появились штативы для селфи

Фото: ag.mos.ru

В приложении "Активный гражданин" в раздел "Поощрения" добавили моноподы для селфи, сообщает официальный сайт онлайн-референдумов.

Длина устройства составляет 85 сантиметров, в сложенном виде – 21. Для того, чтобы заказать монопод, в приложении необходимо набрать 1450 баллов.

Ранее в интервью m24.ru глава департамента информационных технологий Артем Ермолаев заявил, что в столице могут выпустить мобильное приложение для городского селфи. Оно будет работать на основе картинки с уличных камер.

"Москва гид": Селфи

Ссылки по теме


Такую идею столичным властям предложили сторонние разработчики. Предполагается, что пользователь сможет делать селфи на фоне видов столицы, зафиксированных московскими камерами видеонаблюдения.

Приложение укажет на карте точку, где нужно встать, чтобы камера могла сделать удачный снимок, после чего включится обратный отсчет до съемки.

На полученный снимок можно будет наложить различные эффекты, отредактировать фон. Технология позволит москвичам, к примеру, делать селфи "с высоты птичьего полета".

"Активный гражданин" – сервис, позволяющий влиять на жизнь в городе, принимая участие в электронных голосованиях по различным темам. За участие в каждом голосовании начисляются баллы, которые можно обменять на бонусы. Первоначально сервис заработал в виде мобильного приложения, но вскоре проголосовать стало возможно на сайте проекта ag.mos.ru и в центрах госуслуг.
Сюжет: Референдумы "Активный гражданин"
связь селфи Активный гражданин поощрения моноподы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика