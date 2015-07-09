Форма поиска по сайту

09 июля 2015, 14:25

"Активный гражданин" признан лучшим приложением в "Рейтинге Рунета"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Проект городских электронных референдумов "Активный гражданин" победил на ежегодном конкурсе сайтов и мобильных приложений "Рейтинг Рунета". Приложение заняло первое место в номинации "Государство и общество", сообщает пресс-служба проекта.

Конкуренцию "Активному гражданину" составляли такие приложения, как проект МЧС "Мобильный спасатель", мобильное приложение МВД, краудсорсинговая благотворительная площадка "Меценатор" и проект всероссийского общественного движения "Стопнаркотик".

В состав экспертного жюри конкурса вошли представители лидеров рынка интернет-маркетинга, digital- и мобильных коммуникаций – Mail.ru, AGIMA, Трилан, Mobydee, Артвелл, Greensight, Digital Agency MST, Redmadrobot, Hyperboloid, GetShopApp, Бегемот-Бегемот, Bobaka, Whisper Arts, Touch Instinct.

Церемония награждения победителей состоялась накануне вечером в арт-кафе "Рукав".

Фото: предоставлено пресс-службой "Активного гражданина"

Традиционно "Рейтинг Рунета" – конкурс сайтов. В этом году в рамках премии было решено определить также лучшие мобильные приложения. Отбор проводился в два этапа – экспертная оценка и финальное решение жюри.

В заключительном этапе на суд экспертов было представлено 44 мобильных приложений в 6 категориях.

Кроме "Активного гражданина" победителями конкурса стали путеводитель по Нью-Йорку Urban Walks – в номинации "Информационные приложения", мобильный сейф для документов, паролей и личных данных ВКармане – в номинации "Сервисные приложения", метапоиск авиабилетов по 728 авиакомпаниям Aviasales в номинации "Отдых, досуг, покупки", радио "Серебряный дождь" в номинации "Информация и коммуникация", мобильный банк МТС Банка в номинации "Финансы и страхование".

Проект "Активный гражданин" запущен 21 мая 2014 года по поручению Сергея Собянина для проведения голосований среди москвичей по важным для развития города вопросам. Всего за год работы удалось привлечь в мобильное приложение и сайт ag.mos.ru рекордное количество участников – более 1 миллиона москвичей. За этот период проведено почти 600 голосований, свыше 250 решений горожан уже реализовано.

"Активный гражданин" – итоги года

Статуэтка "Хрустальный лайк" конкурса "Рейтинг Рунета" – шестая награда проекта за последний год. В 2014 году проект получил гран-при премии в области связей с общественностью RuPoR-2014 и премию CNews AppWARDS в номинации "Лучшее мобильное приложение для госсектора".

В 2015 году "Активный гражданин" был признан лучшим приложением в международных премиях Best m-Government Service Award и SABRE Awards EMEA 2015, а также стал лауреатом Digital Communication AWARDS-2015.

