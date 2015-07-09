"Активный гражданин" признан лучшим приложением в "Рейтинге Рунета"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Проект городских электронных референдумов "Активный гражданин" победил на ежегодном конкурсе сайтов и мобильных приложений "Рейтинг Рунета". Приложение заняло первое место в номинации "Государство и общество", сообщает пресс-служба проекта.
Конкуренцию "Активному гражданину" составляли такие приложения, как проект МЧС "Мобильный спасатель", мобильное приложение МВД, краудсорсинговая благотворительная площадка "Меценатор" и проект всероссийского общественного движения "Стопнаркотик".
В состав экспертного жюри конкурса вошли представители лидеров рынка интернет-маркетинга, digital- и мобильных коммуникаций – Mail.ru, AGIMA, Трилан, Mobydee, Артвелл, Greensight, Digital Agency MST, Redmadrobot, Hyperboloid, GetShopApp, Бегемот-Бегемот, Bobaka, Whisper Arts, Touch Instinct.
Церемония награждения победителей состоялась накануне вечером в арт-кафе "Рукав".
Традиционно "Рейтинг Рунета" – конкурс сайтов. В этом году в рамках премии было решено определить также лучшие мобильные приложения. Отбор проводился в два этапа – экспертная оценка и финальное решение жюри.
В заключительном этапе на суд экспертов было представлено 44 мобильных приложений в 6 категориях.
Кроме "Активного гражданина" победителями конкурса стали путеводитель по Нью-Йорку Urban Walks – в номинации "Информационные приложения", мобильный сейф для документов, паролей и личных данных ВКармане – в номинации "Сервисные приложения", метапоиск авиабилетов по 728 авиакомпаниям Aviasales в номинации "Отдых, досуг, покупки", радио "Серебряный дождь" в номинации "Информация и коммуникация", мобильный банк МТС Банка в номинации "Финансы и страхование".
Статуэтка "Хрустальный лайк" конкурса "Рейтинг Рунета" – шестая награда проекта за последний год. В 2014 году проект получил гран-при премии в области связей с общественностью RuPoR-2014 и премию CNews AppWARDS в номинации "Лучшее мобильное приложение для госсектора".
В 2015 году "Активный гражданин" был признан лучшим приложением в международных премиях Best m-Government Service Award и SABRE Awards EMEA 2015, а также стал лауреатом Digital Communication AWARDS-2015.
