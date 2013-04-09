Вивальди в исполнении Янин Янсен возглавил российский чарт iTunes

Фото:itunes.apple.com

Альбом “Vivaldi: The Four Seasons” молодой голландской скрипачки Янин Янсен заняли первое место в общем чарте российского iTunes.

Янин Янсен начала играть на скрипке, когда ей было всего 6 лет, и с тех пор постоянно совершенствовала свое мастерство. В ее виртуозном исполнении классические "Времена года" Вивальди раскрываются во всей полноте своего звучания.

Янсен училась в Гаагской консерватории у Косье Вейзенбек, в Утрехтской консерватории у Филиппа Хиршхорна и Бориса Белкина. Ее дебют состоялся в 2001 году, когда она исполнила с Национальным молодежным оркестром Шотландии Скрипичный концерт Брамса.

Партнерами Янсен были Юлиан Рахлин, Юрий Башмет, Генрих Шифф, Миша Майский, Эммануэль Паю, Максим Рысанов и другие известные музыканты, она играла с крупнейшими оркестрами под руководством Владимира Ашкенази, Валерия Гергиева, Рикардо Шайи, Роджера Норрингтона, Франса Брюггена, Михаила Плетнева, Лорина Маазеля.

Кроме Вивальди в репертуаре скрипачки Бах, Моцарт, Бетховен, Шуберт, Мендельсон, Брамс, Чайковский, Барток, Бриттен, Прокофьев, Шостакович и другие композиторы.