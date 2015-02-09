На едином портале госуслуг запустили напоминания о просроченных документах

Портал гослуг напомнит о необходимости заменить документы

На едином портале госуслуг появились уведомления о необходимости заменить документы с истекающим сроком действия, сообщает пресс-служба Минкомсвязи РФ. Пока что новая функция распространяется только на водительское удостоверение и российский паспорт.

Информация появится за три месяца до окончания срока действия водительского удостоверения, а также за два месяца до наступления возраста, предполагающего замену паспорта. В разделе "Мои события" личного кабинета пользователя появится напоминание о необходимости замены документа.

Дополнительно оповещение продублируется письмом на электронную почту, в виде SMS на телефон и push-уведомлением, если у пользователя установлено мобильное приложение.

Отметим, заявление о замене паспорта или прав можно подать через единый портал госуслуг. Система также позволяет выбрать наиболее удобную для получения услуги дату и настроить напоминание о ее приближении.

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